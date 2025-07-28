https://ria.ru/20250728/aeroflot-2031929971.html

Минтранс рассказало о работе "Аэрофлота" на фоне задержки и отмены рейсов

Минтранс рассказало о работе "Аэрофлота" на фоне задержки и отмены рейсов - РИА Новости, 28.07.2025

Минтранс рассказало о работе "Аэрофлота" на фоне задержки и отмены рейсов

"Аэрофлот" гибко использует собственные провозные емкости для сокращения возникших сложностей с выполнением плана рейсов на фоне хакерских атак на компанию,... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T13:58:00+03:00

2025-07-28T13:58:00+03:00

2025-07-28T14:09:00+03:00

аэрофлот

хакерская атака на "аэрофлот"

россия

шереметьево (аэропорт)

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. "Аэрофлот" гибко использует собственные провозные емкости для сокращения возникших сложностей с выполнением плана рейсов на фоне хакерских атак на компанию, сообщил Минтранс РФ."Аэрофлот" гибко использует собственные провозные емкости для минимизации возникших сложностей с выполнением плана рейсов", - сообщили в Минтрансе.Там добавили, что часть пассажиров будет пересажена на рейсы авиакомпаний "Победа" и "Россия"."Аэрофлот" в понедельник с 8.00 до 12.00 по мск выполнил из "Шереметьево" более 40 рейсов", - уточнили в компании.Ранее "Аэрофлот" предупреждал, что в работе информационных систем авиакомпании произошел сбой и возможны перебои в работе сервисов. Авиакомпания в связи со сбоем отменила 49 рейса.Прокуратура взяла на контроль ситуацию в аэропорту "Шереметьево".

https://ria.ru/20250728/aeroflot-2031929277.html

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аэрофлот, хакерская атака на "аэрофлот", россия, шереметьево (аэропорт)