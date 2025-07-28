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Минтранс рассказало о работе "Аэрофлота" на фоне задержки и отмены рейсов - РИА Новости, 28.07.2025
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13:58 28.07.2025 (обновлено: 14:09 28.07.2025)
https://ria.ru/20250728/aeroflot-2031929971.html
Минтранс рассказало о работе "Аэрофлота" на фоне задержки и отмены рейсов
Минтранс рассказало о работе "Аэрофлота" на фоне задержки и отмены рейсов - РИА Новости, 28.07.2025
Минтранс рассказало о работе "Аэрофлота" на фоне задержки и отмены рейсов
"Аэрофлот" гибко использует собственные провозные емкости для сокращения возникших сложностей с выполнением плана рейсов на фоне хакерских атак на компанию,... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T13:58:00+03:00
2025-07-28T14:09:00+03:00
аэрофлот
хакерская атака на "аэрофлот"
россия
шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. "Аэрофлот" гибко использует собственные провозные емкости для сокращения возникших сложностей с выполнением плана рейсов на фоне хакерских атак на компанию, сообщил Минтранс РФ."Аэрофлот" гибко использует собственные провозные емкости для минимизации возникших сложностей с выполнением плана рейсов", - сообщили в Минтрансе.Там добавили, что часть пассажиров будет пересажена на рейсы авиакомпаний "Победа" и "Россия"."Аэрофлот" в понедельник с 8.00 до 12.00 по мск выполнил из "Шереметьево" более 40 рейсов", - уточнили в компании.Ранее "Аэрофлот" предупреждал, что в работе информационных систем авиакомпании произошел сбой и возможны перебои в работе сервисов. Авиакомпания в связи со сбоем отменила 49 рейса.Прокуратура взяла на контроль ситуацию в аэропорту "Шереметьево".
https://ria.ru/20250728/aeroflot-2031929277.html
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аэрофлот, хакерская атака на "аэрофлот", россия, шереметьево (аэропорт)
Аэрофлот, Хакерская атака на "Аэрофлот", Россия, Шереметьево (аэропорт)
Минтранс рассказало о работе "Аэрофлота" на фоне задержки и отмены рейсов

Минтранс: "Аэрофлот" использует борты для сокращения возникших сложностей

© Наталья СеливерстоваСамолет Boeing 777-300 авиакомпании "Аэрофлот" в международном аэропорту Шереметьево
Самолет Boeing 777-300 авиакомпании Аэрофлот в международном аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© Наталья Селиверстова
Самолет Boeing 777-300 авиакомпании "Аэрофлот" в международном аэропорту Шереметьево
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. "Аэрофлот" гибко использует собственные провозные емкости для сокращения возникших сложностей с выполнением плана рейсов на фоне хакерских атак на компанию, сообщил Минтранс РФ.
"Аэрофлот" гибко использует собственные провозные емкости для минимизации возникших сложностей с выполнением плана рейсов", - сообщили в Минтрансе.
Там добавили, что часть пассажиров будет пересажена на рейсы авиакомпаний "Победа" и "Россия".
"Аэрофлот" в понедельник с 8.00 до 12.00 по мск выполнил из "Шереметьево" более 40 рейсов", - уточнили в компании.
Ранее "Аэрофлот" предупреждал, что в работе информационных систем авиакомпании произошел сбой и возможны перебои в работе сервисов. Авиакомпания в связи со сбоем отменила 49 рейса.
Прокуратура взяла на контроль ситуацию в аэропорту "Шереметьево".
Логотип авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Для пассажиров "Аэрофлота" организовали пересадки на другие рейсы
Вчера, 13:56
 
АэрофлотХакерская атака на "Аэрофлот"РоссияШереметьево (аэропорт)
 
 
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