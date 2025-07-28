https://ria.ru/20250728/aeroflot-2031907049.html

Работу систем "Аэрофлота" нарушили хакеры, заявила Генпрокуратура

Работу систем "Аэрофлота" нарушили хакеры, заявила Генпрокуратура - РИА Новости, 28.07.2025

Работу систем "Аэрофлота" нарушили хакеры, заявила Генпрокуратура

Причиной сбоя информационных систем "Аэрофлота" является хакерская атака, возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации, сообщает... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T13:08:00+03:00

2025-07-28T13:08:00+03:00

2025-07-28T13:16:00+03:00

аэрофлот

генеральная прокуратура рф

происшествия

хакерская атака на "аэрофлот"

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Причиной сбоя информационных систем "Аэрофлота" является хакерская атака, возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации, сообщает Генеральная прокуратура РФ."По поручению Генпрокуратуры России Московская межрегиональная транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию в аэропорту Шереметьево, где задержаны свыше 80 и отменены порядка 60 рейсов. Причиной стал сбой в информационной системе "Аэрофлота" в результате хакерской атаки", - говорится сообщении.Отмечается, что в аэропорту продолжает функционировать мобильная приемная, куда пассажиры могут обратиться по вопросам соблюдения их прав."По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации)", - уточняется в релизе.

https://ria.ru/20250728/aeroflot-2031896078.html

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

аэрофлот, генеральная прокуратура рф, происшествия, хакерская атака на "аэрофлот"