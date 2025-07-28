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Работу систем "Аэрофлота" нарушили хакеры, заявила Генпрокуратура - РИА Новости, 28.07.2025
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13:08 28.07.2025 (обновлено: 13:16 28.07.2025)
https://ria.ru/20250728/aeroflot-2031907049.html
Работу систем "Аэрофлота" нарушили хакеры, заявила Генпрокуратура
Работу систем "Аэрофлота" нарушили хакеры, заявила Генпрокуратура - РИА Новости, 28.07.2025
Работу систем "Аэрофлота" нарушили хакеры, заявила Генпрокуратура
Причиной сбоя информационных систем "Аэрофлота" является хакерская атака, возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации, сообщает... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T13:08:00+03:00
2025-07-28T13:16:00+03:00
аэрофлот
генеральная прокуратура рф
происшествия
хакерская атака на "аэрофлот"
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Причиной сбоя информационных систем "Аэрофлота" является хакерская атака, возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации, сообщает Генеральная прокуратура РФ.&quot;По поручению Генпрокуратуры России Московская межрегиональная транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию в аэропорту Шереметьево, где задержаны свыше 80 и отменены порядка 60 рейсов. Причиной стал сбой в информационной системе &quot;Аэрофлота&quot; в результате хакерской атаки&quot;, - говорится сообщении.Отмечается, что в аэропорту продолжает функционировать мобильная приемная, куда пассажиры могут обратиться по вопросам соблюдения их прав."По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации)", - уточняется в релизе.
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аэрофлот, генеральная прокуратура рф, происшествия, хакерская атака на "аэрофлот"
Аэрофлот, Генеральная прокуратура РФ, Происшествия, Хакерская атака на "Аэрофлот"
Работу систем "Аэрофлота" нарушили хакеры, заявила Генпрокуратура

Генпрокуратура: сбой в работе систем "Аэрофлота" произошел из-за хакерской атаки

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЛоготип авиакомпании "Аэрофлот"
Логотип авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Логотип авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Причиной сбоя информационных систем "Аэрофлота" является хакерская атака, возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
«

"По поручению Генпрокуратуры России Московская межрегиональная транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию в аэропорту Шереметьево, где задержаны свыше 80 и отменены порядка 60 рейсов. Причиной стал сбой в информационной системе "Аэрофлота" в результате хакерской атаки", - говорится сообщении.

Отмечается, что в аэропорту продолжает функционировать мобильная приемная, куда пассажиры могут обратиться по вопросам соблюдения их прав.
"По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации)", - уточняется в релизе.
Самолеты авиакомпании Аэрофолот в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
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АэрофлотГенеральная прокуратура РФПроисшествияХакерская атака на "Аэрофлот"
 
 
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