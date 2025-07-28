https://ria.ru/20250728/aeroflot-2031907049.html
Работу систем "Аэрофлота" нарушили хакеры, заявила Генпрокуратура
Работу систем "Аэрофлота" нарушили хакеры, заявила Генпрокуратура - РИА Новости, 28.07.2025
Работу систем "Аэрофлота" нарушили хакеры, заявила Генпрокуратура
Причиной сбоя информационных систем "Аэрофлота" является хакерская атака, возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации, сообщает... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T13:08:00+03:00
2025-07-28T13:08:00+03:00
2025-07-28T13:16:00+03:00
аэрофлот
генеральная прокуратура рф
происшествия
хакерская атака на "аэрофлот"
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Причиной сбоя информационных систем "Аэрофлота" является хакерская атака, возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации, сообщает Генеральная прокуратура РФ."По поручению Генпрокуратуры России Московская межрегиональная транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию в аэропорту Шереметьево, где задержаны свыше 80 и отменены порядка 60 рейсов. Причиной стал сбой в информационной системе "Аэрофлота" в результате хакерской атаки", - говорится сообщении.Отмечается, что в аэропорту продолжает функционировать мобильная приемная, куда пассажиры могут обратиться по вопросам соблюдения их прав."По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации)", - уточняется в релизе.
https://ria.ru/20250728/aeroflot-2031896078.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аэрофлот, генеральная прокуратура рф, происшествия, хакерская атака на "аэрофлот"
Аэрофлот, Генеральная прокуратура РФ, Происшествия, Хакерская атака на "Аэрофлот"
Работу систем "Аэрофлота" нарушили хакеры, заявила Генпрокуратура
Генпрокуратура: сбой в работе систем "Аэрофлота" произошел из-за хакерской атаки