https://ria.ru/20250728/aeroflot-2031899480.html
"Аэрофлот" выполнил 76 из 123 рейсов в Шереметьево и обратно
"Аэрофлот" выполнил 76 из 123 рейсов в Шереметьево и обратно - РИА Новости, 28.07.2025
"Аэрофлот" выполнил 76 из 123 рейсов в Шереметьево и обратно
Авиакомпания "Аэрофлот" с 00.00 по 12.00 понедельника выполнила 76 рейсов из 123 запланированных в расписании авиакомпании в/из "Шереметьево" , сообщила... РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T12:55:00+03:00
2025-07-28T12:55:00+03:00
2025-07-28T12:55:00+03:00
аэрофлот
шереметьево (аэропорт)
происшествия
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" с 00.00 по 12.00 понедельника выполнила 76 рейсов из 123 запланированных в расписании авиакомпании в/из "Шереметьево" , сообщила компания."В период с 00.00 мск по 12.00 28 июля "Аэрофлотом" выполнено 76 рейсов из 123 запланированных в расписании авиакомпании в/из "Шереметьево", - сообщила авиакомпания.Ранее "Аэрофлот" предупреждал, что в работе информационных систем авиакомпании произошел сбой и возможны перебои в работе сервисов. Авиакомпания в связи со сбоем отменила 49 рейса.Прокуратура взяла на контроль ситуацию в аэропорту "Шереметьево".
https://ria.ru/20250728/aeroflot-2031895877.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аэрофлот, шереметьево (аэропорт), происшествия
Аэрофлот, Шереметьево (аэропорт), Происшествия
"Аэрофлот" выполнил 76 из 123 рейсов в Шереметьево и обратно
"Аэрофлот" с начала дня выполнил 76 из 123 рейсов в Шереметьево и обратно