https://ria.ru/20250728/aeroflot-2031899480.html

"Аэрофлот" выполнил 76 из 123 рейсов в Шереметьево и обратно

"Аэрофлот" выполнил 76 из 123 рейсов в Шереметьево и обратно - РИА Новости, 28.07.2025

"Аэрофлот" выполнил 76 из 123 рейсов в Шереметьево и обратно

Авиакомпания "Аэрофлот" с 00.00 по 12.00 понедельника выполнила 76 рейсов из 123 запланированных в расписании авиакомпании в/из "Шереметьево" , сообщила... РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T12:55:00+03:00

2025-07-28T12:55:00+03:00

2025-07-28T12:55:00+03:00

аэрофлот

шереметьево (аэропорт)

происшествия

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" с 00.00 по 12.00 понедельника выполнила 76 рейсов из 123 запланированных в расписании авиакомпании в/из "Шереметьево" , сообщила компания."В период с 00.00 мск по 12.00 28 июля "Аэрофлотом" выполнено 76 рейсов из 123 запланированных в расписании авиакомпании в/из "Шереметьево", - сообщила авиакомпания.Ранее "Аэрофлот" предупреждал, что в работе информационных систем авиакомпании произошел сбой и возможны перебои в работе сервисов. Авиакомпания в связи со сбоем отменила 49 рейса.Прокуратура взяла на контроль ситуацию в аэропорту "Шереметьево".

https://ria.ru/20250728/aeroflot-2031895877.html

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

аэрофлот, шереметьево (аэропорт), происшествия