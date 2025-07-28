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Кремль назвал сообщения об атаках хакеров на "Аэрофлот" тревожными - РИА Новости, 28.07.2025
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12:47 28.07.2025 (обновлено: 13:13 28.07.2025)
https://ria.ru/20250728/aeroflot-2031896078.html
Кремль назвал сообщения об атаках хакеров на "Аэрофлот" тревожными
Кремль назвал сообщения об атаках хакеров на "Аэрофлот" тревожными - РИА Новости, 28.07.2025
Кремль назвал сообщения об атаках хакеров на "Аэрофлот" тревожными
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал тревожными сообщения о хакерских атаках на системы авиакомпании "Аэрофлот". РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T12:47:00+03:00
2025-07-28T13:13:00+03:00
дмитрий песков
москва
шереметьево (аэропорт)
астрахань
грозный
аэрофлот
хакерская атака на "аэрофлот"
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал тревожными сообщения о хакерских атаках на системы авиакомпании "Аэрофлот"."Вот та информация, которую мы читаем в общем доступе, она достаточно тревожная. &lt;...&gt; В прикладном плане нужно обращаться в правительство, министерство транспорта, саму компанию", — сказал он.Хакерская угроза сохраняется для всех крупных компаний, оказывающих услуги населению, добавил Песков.В понедельник утром "Аэрофлот" заявил о сбое в работе информационных систем и вынужденной корректировке расписания. В Генпрокуратуре подтвердили, что это произошло из-за Так, отменены рейсы из Москвы в Астрахань, Грозный, Екатеринбург, Ереван, Казань, Калининград, Красноярск, Махачкалу, Минеральные воды, Минск, Мурманск, Омск, Оренбург, Орск, Самару, Пермь, Сочи, Петербург, Ставрополь, Тюмень, Уфу, Челябинск, Кировск, Элисту, Астану и обратно.Сообщается, что пассажиры могут обратиться в зал выдачи багажа, а также вернуть деньги или переоформить билет на рейс в ближайшие десять дней. При этом в авиакомпании предупредили, что кассы в Шереметьево временно не осуществляют ни то, ни другое.
https://ria.ru/20250728/aeroflot-2031895877.html
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дмитрий песков, москва, шереметьево (аэропорт), астрахань, грозный, аэрофлот, хакерская атака на "аэрофлот"
Дмитрий Песков, Москва, Шереметьево (аэропорт), Астрахань, Грозный, Аэрофлот, Хакерская атака на "Аэрофлот"

Кремль назвал сообщения об атаках хакеров на "Аэрофлот" тревожными

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСамолеты авиакомпании "Аэрофолот" в аэропорту Шереметьево
Самолеты авиакомпании Аэрофолот в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Самолеты авиакомпании "Аэрофолот" в аэропорту Шереметьево. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал тревожными сообщения о хакерских атаках на системы авиакомпании "Аэрофлот".
"Вот та информация, которую мы читаем в общем доступе, она достаточно тревожная. <...> В прикладном плане нужно обращаться в правительство, министерство транспорта, саму компанию", — сказал он.
Люди у электронного табло - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
"Аэрофлот" обратился с просьбой к пассажирам отмененных рейсов
Вчера, 12:47
Хакерская угроза сохраняется для всех крупных компаний, оказывающих услуги населению, добавил Песков.
В понедельник утром "Аэрофлот" заявил о сбое в работе информационных систем и вынужденной корректировке расписания. В Генпрокуратуре подтвердили, что это произошло из-за
© Фото : соцсетиСитуация в аэропорту Шереметьево в Москве. 28 июля 2025
Ситуация в аэропорту Шереметьево в Москве. 28 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© Фото : соцсети
Ситуация в аэропорту Шереметьево в Москве. 28 июля 2025
Так, отменены рейсы из Москвы в Астрахань, Грозный, Екатеринбург, Ереван, Казань, Калининград, Красноярск, Махачкалу, Минеральные воды, Минск, Мурманск, Омск, Оренбург, Орск, Самару, Пермь, Сочи, Петербург, Ставрополь, Тюмень, Уфу, Челябинск, Кировск, Элисту, Астану и обратно.
Сообщается, что пассажиры могут обратиться в зал выдачи багажа, а также вернуть деньги или переоформить билет на рейс в ближайшие десять дней. При этом в авиакомпании предупредили, что кассы в Шереметьево временно не осуществляют ни то, ни другое.
Самолет Аэрофлота на летном поле московского аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Шереметьево опубликовал памятку для пассажиров отмененных рейсов
Вчера, 13:09
 
Дмитрий ПесковМоскваШереметьево (аэропорт)АстраханьГрозныйАэрофлотХакерская атака на "Аэрофлот"
 
 
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