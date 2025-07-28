https://ria.ru/20250728/aeroflot-2031896078.html
Кремль назвал сообщения об атаках хакеров на "Аэрофлот" тревожными
Кремль назвал сообщения об атаках хакеров на "Аэрофлот" тревожными - РИА Новости, 28.07.2025
Кремль назвал сообщения об атаках хакеров на "Аэрофлот" тревожными
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал тревожными сообщения о хакерских атаках на системы авиакомпании "Аэрофлот". РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T12:47:00+03:00
2025-07-28T12:47:00+03:00
2025-07-28T13:13:00+03:00
дмитрий песков
москва
шереметьево (аэропорт)
астрахань
грозный
аэрофлот
хакерская атака на "аэрофлот"
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МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал тревожными сообщения о хакерских атаках на системы авиакомпании "Аэрофлот"."Вот та информация, которую мы читаем в общем доступе, она достаточно тревожная. <...> В прикладном плане нужно обращаться в правительство, министерство транспорта, саму компанию", — сказал он.Хакерская угроза сохраняется для всех крупных компаний, оказывающих услуги населению, добавил Песков.В понедельник утром "Аэрофлот" заявил о сбое в работе информационных систем и вынужденной корректировке расписания. В Генпрокуратуре подтвердили, что это произошло из-за Так, отменены рейсы из Москвы в Астрахань, Грозный, Екатеринбург, Ереван, Казань, Калининград, Красноярск, Махачкалу, Минеральные воды, Минск, Мурманск, Омск, Оренбург, Орск, Самару, Пермь, Сочи, Петербург, Ставрополь, Тюмень, Уфу, Челябинск, Кировск, Элисту, Астану и обратно.Сообщается, что пассажиры могут обратиться в зал выдачи багажа, а также вернуть деньги или переоформить билет на рейс в ближайшие десять дней. При этом в авиакомпании предупредили, что кассы в Шереметьево временно не осуществляют ни то, ни другое.
https://ria.ru/20250728/aeroflot-2031895877.html
https://ria.ru/20250728/sheremetevo-2031909635.html
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дмитрий песков, москва, шереметьево (аэропорт), астрахань, грозный, аэрофлот, хакерская атака на "аэрофлот"
Дмитрий Песков, Москва, Шереметьево (аэропорт), Астрахань, Грозный, Аэрофлот, Хакерская атака на "Аэрофлот"
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал тревожными сообщения о хакерских атаках на системы авиакомпании "Аэрофлот".
"Вот та информация, которую мы читаем в общем доступе, она достаточно тревожная. <...> В прикладном плане нужно обращаться в правительство, министерство транспорта, саму компанию", — сказал он.
Хакерская угроза сохраняется для всех крупных компаний, оказывающих услуги населению, добавил Песков.
В понедельник утром "Аэрофлот" заявил о сбое в работе информационных систем и вынужденной корректировке расписания. В Генпрокуратуре подтвердили, что это произошло из-за
Так, отменены рейсы из Москвы в Астрахань, Грозный, Екатеринбург, Ереван, Казань, Калининград, Красноярск, Махачкалу, Минеральные воды, Минск, Мурманск, Омск, Оренбург, Орск, Самару, Пермь, Сочи, Петербург, Ставрополь, Тюмень, Уфу, Челябинск, Кировск, Элисту, Астану и обратно.
Сообщается, что пассажиры могут обратиться в зал выдачи багажа, а также вернуть деньги или переоформить билет на рейс в ближайшие десять дней. При этом в авиакомпании предупредили, что кассы в Шереметьево временно не осуществляют ни то, ни другое.