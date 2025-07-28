https://ria.ru/20250728/aeroflot-2031895989.html

Песков прокомментировал сообщения о якобы хакерских атаках на "Аэрофлот"

Песков прокомментировал сообщения о якобы хакерских атаках на "Аэрофлот" - РИА Новости, 28.07.2025

Песков прокомментировал сообщения о якобы хакерских атаках на "Аэрофлот"

Сообщения якобы об атаках инфраструктуры "Аэрофлота" хакерскими группировками достаточно тревожные, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T12:47:00+03:00

2025-07-28T12:47:00+03:00

2025-07-28T12:49:00+03:00

аэрофлот

дмитрий песков

россия

шереметьево (аэропорт)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016908606_0:162:3102:1907_1920x0_80_0_0_797d8121e87f1b7b956d5cd178ea515e.jpg

МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Сообщения якобы об атаках инфраструктуры "Аэрофлота" хакерскими группировками достаточно тревожные, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Вот та информация, которую мы читаем в общем доступе, она достаточно тревожная", - сказал Песков журналистам.Ранее "Аэрофлот" предупреждал, что в работе информационных систем авиакомпании произошел сбой и возможны перебои в работе сервисов. Авиакомпания в связи со сбоем отменила 42 рейса. Прокуратура взяла на контроль ситуацию в аэропорту "Шереметьево".

https://ria.ru/20250728/aeroflot-2031863231.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

аэрофлот, дмитрий песков, россия, шереметьево (аэропорт)