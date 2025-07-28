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Песков прокомментировал сообщения о якобы хакерских атаках на "Аэрофлот" - РИА Новости, 28.07.2025
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12:47 28.07.2025 (обновлено: 12:49 28.07.2025)
https://ria.ru/20250728/aeroflot-2031895989.html
Песков прокомментировал сообщения о якобы хакерских атаках на "Аэрофлот"
Песков прокомментировал сообщения о якобы хакерских атаках на "Аэрофлот" - РИА Новости, 28.07.2025
Песков прокомментировал сообщения о якобы хакерских атаках на "Аэрофлот"
Сообщения якобы об атаках инфраструктуры "Аэрофлота" хакерскими группировками достаточно тревожные, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T12:47:00+03:00
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аэрофлот
дмитрий песков
россия
шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Сообщения якобы об атаках инфраструктуры "Аэрофлота" хакерскими группировками достаточно тревожные, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Вот та информация, которую мы читаем в общем доступе, она достаточно тревожная", - сказал Песков журналистам.Ранее "Аэрофлот" предупреждал, что в работе информационных систем авиакомпании произошел сбой и возможны перебои в работе сервисов. Авиакомпания в связи со сбоем отменила 42 рейса. Прокуратура взяла на контроль ситуацию в аэропорту "Шереметьево".
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аэрофлот, дмитрий песков, россия, шереметьево (аэропорт)
Аэрофлот, Дмитрий Песков, Россия, Шереметьево (аэропорт)
Песков прокомментировал сообщения о якобы хакерских атаках на "Аэрофлот"

Песков: сообщения о якобы атаках хакерских групп на "Аэрофлот" тревожат

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Сообщения якобы об атаках инфраструктуры "Аэрофлота" хакерскими группировками достаточно тревожные, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Вот та информация, которую мы читаем в общем доступе, она достаточно тревожная", - сказал Песков журналистам.
Ранее "Аэрофлот" предупреждал, что в работе информационных систем авиакомпании произошел сбой и возможны перебои в работе сервисов. Авиакомпания в связи со сбоем отменила 42 рейса. Прокуратура взяла на контроль ситуацию в аэропорту "Шереметьево".
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АэрофлотДмитрий ПесковРоссияШереметьево (аэропорт)
 
 
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