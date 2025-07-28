https://ria.ru/20250728/aeroflot-2031895877.html
"Аэрофлот" обратился с просьбой к пассажирам отмененных рейсов
"Аэрофлот" обратился с просьбой к пассажирам отмененных рейсов - РИА Новости, 28.07.2025
"Аэрофлот" обратился с просьбой к пассажирам отмененных рейсов
Авиакомпания "Аэрофлот" просит пассажиров отмененных рейсов не прибывать в аэропорт вылета, сообщила компания на фоне сбоя в информационных системах. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T12:47:00+03:00
2025-07-28T12:47:00+03:00
2025-07-28T12:58:00+03:00
аэрофлот
происшествия
россия
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" просит пассажиров отмененных рейсов не прибывать в аэропорт вылета, сообщила компания на фоне сбоя в информационных системах."Просим пассажиров отмененных рейсов не прибывать в аэропорт вылета", - следует из сообщения компании.Ранее "Аэрофлот" предупреждал, что в работе информационных систем авиакомпании произошел сбой и возможны перебои в работе сервисов. Авиакомпания в связи со сбоем отменила 49 рейса.Прокуратура взяла на контроль ситуацию в аэропорту "Шереметьево".
https://ria.ru/20250728/aeroflot-2031895989.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аэрофлот, происшествия, россия
Аэрофлот, Происшествия, Россия
"Аэрофлот" обратился с просьбой к пассажирам отмененных рейсов
"Аэрофлот" попросил пассажиров отмененных рейсов не приезжать в аэропорты