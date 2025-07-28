https://ria.ru/20250728/aeroflot-2031830098.html
"Аэрофлот" предупредил о корректировке расписания полетов
"Аэрофлот" предупредил о корректировке расписания полетов - РИА Новости, 28.07.2025
"Аэрофлот" предупредил о корректировке расписания полетов
"Аэрофлот" корректирует расписание из-за сбоя в работе информационных систем компании, в том числе ожидаются переносы и отмены, сообщили в авиакомпании. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T08:00:00+03:00
2025-07-28T08:00:00+03:00
2025-07-28T08:00:00+03:00
аэрофлот
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029986100_731:378:3083:1701_1920x0_80_0_0_2e455cb404360b419e02b40193b83c81.jpg
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. "Аэрофлот" корректирует расписание из-за сбоя в работе информационных систем компании, в том числе ожидаются переносы и отмены, сообщили в авиакомпании."В работе информационных систем авиакомпании произошел сбой. Возможны перебои в работе сервисов. В связи с этим ожидается вынужденная корректировка в расписании выполняемых рейсов, в том числе путем переноса и отмены", - сообщили в компании.Отмечается, что в настоящее время команда специалистов работает над минимизацией рисков выполнения производственного плана полетов и скорейшего восстановления штатной работы сервисов.
https://ria.ru/20250723/aeroflot-2030863966.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029986100_512:0:3243:2048_1920x0_80_0_0_cb6252fa99cdf0415f00227ea5b18afb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аэрофлот, происшествия, россия
Аэрофлот, Происшествия, Россия
"Аэрофлот" предупредил о корректировке расписания полетов
"Аэрофлот" предупредил о корректировке расписания полетов из-за сбоя
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. "Аэрофлот" корректирует расписание из-за сбоя в работе информационных систем компании, в том числе ожидаются переносы и отмены, сообщили в авиакомпании.
"В работе информационных систем авиакомпании произошел сбой. Возможны перебои в работе сервисов. В связи с этим ожидается вынужденная корректировка в расписании выполняемых рейсов, в том числе путем переноса и отмены", - сообщили в компании.
Отмечается, что в настоящее время команда специалистов работает над минимизацией рисков выполнения производственного плана полетов и скорейшего восстановления штатной работы сервисов.