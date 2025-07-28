https://ria.ru/20250728/aeroflot-2031830098.html

"Аэрофлот" предупредил о корректировке расписания полетов

"Аэрофлот" предупредил о корректировке расписания полетов - РИА Новости, 28.07.2025

"Аэрофлот" предупредил о корректировке расписания полетов

"Аэрофлот" корректирует расписание из-за сбоя в работе информационных систем компании, в том числе ожидаются переносы и отмены, сообщили в авиакомпании. РИА Новости, 28.07.2025

2025-07-28T08:00:00+03:00

2025-07-28T08:00:00+03:00

2025-07-28T08:00:00+03:00

аэрофлот

происшествия

россия

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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. "Аэрофлот" корректирует расписание из-за сбоя в работе информационных систем компании, в том числе ожидаются переносы и отмены, сообщили в авиакомпании."В работе информационных систем авиакомпании произошел сбой. Возможны перебои в работе сервисов. В связи с этим ожидается вынужденная корректировка в расписании выполняемых рейсов, в том числе путем переноса и отмены", - сообщили в компании.Отмечается, что в настоящее время команда специалистов работает над минимизацией рисков выполнения производственного плана полетов и скорейшего восстановления штатной работы сервисов.

https://ria.ru/20250723/aeroflot-2030863966.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

аэрофлот, происшествия, россия