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"Аэрофлот" предупредил о корректировке расписания полетов - РИА Новости, 28.07.2025
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08:00 28.07.2025
https://ria.ru/20250728/aeroflot-2031830098.html
"Аэрофлот" предупредил о корректировке расписания полетов
"Аэрофлот" предупредил о корректировке расписания полетов - РИА Новости, 28.07.2025
"Аэрофлот" предупредил о корректировке расписания полетов
"Аэрофлот" корректирует расписание из-за сбоя в работе информационных систем компании, в том числе ожидаются переносы и отмены, сообщили в авиакомпании. РИА Новости, 28.07.2025
2025-07-28T08:00:00+03:00
2025-07-28T08:00:00+03:00
аэрофлот
происшествия
россия
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. "Аэрофлот" корректирует расписание из-за сбоя в работе информационных систем компании, в том числе ожидаются переносы и отмены, сообщили в авиакомпании."В работе информационных систем авиакомпании произошел сбой. Возможны перебои в работе сервисов. В связи с этим ожидается вынужденная корректировка в расписании выполняемых рейсов, в том числе путем переноса и отмены", - сообщили в компании.Отмечается, что в настоящее время команда специалистов работает над минимизацией рисков выполнения производственного плана полетов и скорейшего восстановления штатной работы сервисов.
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аэрофлот, происшествия, россия
Аэрофлот, Происшествия, Россия
"Аэрофлот" предупредил о корректировке расписания полетов

"Аэрофлот" предупредил о корректировке расписания полетов из-за сбоя

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Самолет авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
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МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. "Аэрофлот" корректирует расписание из-за сбоя в работе информационных систем компании, в том числе ожидаются переносы и отмены, сообщили в авиакомпании.
"В работе информационных систем авиакомпании произошел сбой. Возможны перебои в работе сервисов. В связи с этим ожидается вынужденная корректировка в расписании выполняемых рейсов, в том числе путем переноса и отмены", - сообщили в компании.
Отмечается, что в настоящее время команда специалистов работает над минимизацией рисков выполнения производственного плана полетов и скорейшего восстановления штатной работы сервисов.
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