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Путин поздравил Жапарова с 25-летием подписания декларации о союзничестве - РИА Новости, 27.07.2025
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09:05 27.07.2025 (обновлено: 09:17 27.07.2025)
https://ria.ru/20250727/zhaparov-2031699402.html
Путин поздравил Жапарова с 25-летием подписания декларации о союзничестве
Путин поздравил Жапарова с 25-летием подписания декларации о союзничестве - РИА Новости, 27.07.2025
Путин поздравил Жапарова с 25-летием подписания декларации о союзничестве
Президент России Владимир Путин поздравил президента Киргизии Садыра Жапарова с 25-летием подписания декларации о вечной дружбе, союзничестве и партнерстве... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T09:05:00+03:00
2025-07-27T09:17:00+03:00
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента Киргизии Садыра Жапарова с 25-летием подписания декларации о вечной дружбе, союзничестве и партнерстве между двумя странами."Уважаемый Садыр Нургожоевич, примите сердечные поздравления по случаю знаменательного юбилея – 25-летия подписания Декларации о вечной дружбе, союзничестве и партнёрстве между нашими странами. Декларация 2000 года положила начало современному этапу межгосударственных связей России и Киргизии. Подписание этого важного документа создало условия для качественного наращивания двустороннего диалога и сотрудничества на ключевых направлениях", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.Путин выразил уверенность, что совместными усилиями РФ и Киргизия обеспечат дальнейшее динамичное развитие двусторонних отношений, а также конструктивное взаимодействие в рамках ЕврАзЭС, ОДКБ, СНГ, ШОС и других многосторонних структур. Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших дружественных народов, идёт в русле обеспечения безопасности, стабильности и благополучия на евразийском пространстве.Также президент пожелал Жапарову крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам Киргизской Республики – мира и процветания.
https://ria.ru/20250705/kirgiziya-2027356214.html
https://ria.ru/20250702/putin-2026743912.html
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россия, киргизия, в мире
Россия, Киргизия, В мире
Путин поздравил Жапарова с 25-летием подписания декларации о союзничестве

Путин поздравил Жапарова с 25-летием подписания декларации о вечной дружбе с РФ

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента Киргизии Садыра Жапарова с 25-летием подписания декларации о вечной дружбе, союзничестве и партнерстве между двумя странами.
"Уважаемый Садыр Нургожоевич, примите сердечные поздравления по случаю знаменательного юбилея – 25-летия подписания Декларации о вечной дружбе, союзничестве и партнёрстве между нашими странами. Декларация 2000 года положила начало современному этапу межгосударственных связей России и Киргизии. Подписание этого важного документа создало условия для качественного наращивания двустороннего диалога и сотрудничества на ключевых направлениях", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Садыр Жапаров - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
Жапаров заявил, что Киргизия нуждается в русском языке
5 июля, 12:08
Путин выразил уверенность, что совместными усилиями РФ и Киргизия обеспечат дальнейшее динамичное развитие двусторонних отношений, а также конструктивное взаимодействие в рамках ЕврАзЭС, ОДКБ, СНГ, ШОС и других многосторонних структур. Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших дружественных народов, идёт в русле обеспечения безопасности, стабильности и благополучия на евразийском пространстве.
Также президент пожелал Жапарову крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам Киргизской Республики – мира и процветания.
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2 июля, 14:45
 
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