Путин поздравил Жапарова с 25-летием подписания декларации о союзничестве
Путин поздравил Жапарова с 25-летием подписания декларации о вечной дружбе с РФ
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента Киргизии Садыра Жапарова с 25-летием подписания декларации о вечной дружбе, союзничестве и партнерстве между двумя странами.
"Уважаемый Садыр Нургожоевич, примите сердечные поздравления по случаю знаменательного юбилея – 25-летия подписания Декларации о вечной дружбе, союзничестве и партнёрстве между нашими странами. Декларация 2000 года положила начало современному этапу межгосударственных связей России и Киргизии. Подписание этого важного документа создало условия для качественного наращивания двустороннего диалога и сотрудничества на ключевых направлениях", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Путин выразил уверенность, что совместными усилиями РФ и Киргизия обеспечат дальнейшее динамичное развитие двусторонних отношений, а также конструктивное взаимодействие в рамках ЕврАзЭС, ОДКБ, СНГ, ШОС и других многосторонних структур. Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших дружественных народов, идёт в русле обеспечения безопасности, стабильности и благополучия на евразийском пространстве.
Также президент пожелал Жапарову крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам Киргизской Республики – мира и процветания.
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