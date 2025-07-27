https://ria.ru/20250727/zhaparov-2031699402.html

Путин поздравил Жапарова с 25-летием подписания декларации о союзничестве

Путин поздравил Жапарова с 25-летием подписания декларации о союзничестве - РИА Новости, 27.07.2025

Путин поздравил Жапарова с 25-летием подписания декларации о союзничестве

Президент России Владимир Путин поздравил президента Киргизии Садыра Жапарова с 25-летием подписания декларации о вечной дружбе, союзничестве и партнерстве... РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T09:05:00+03:00

2025-07-27T09:05:00+03:00

2025-07-27T09:17:00+03:00

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента Киргизии Садыра Жапарова с 25-летием подписания декларации о вечной дружбе, союзничестве и партнерстве между двумя странами."Уважаемый Садыр Нургожоевич, примите сердечные поздравления по случаю знаменательного юбилея – 25-летия подписания Декларации о вечной дружбе, союзничестве и партнёрстве между нашими странами. Декларация 2000 года положила начало современному этапу межгосударственных связей России и Киргизии. Подписание этого важного документа создало условия для качественного наращивания двустороннего диалога и сотрудничества на ключевых направлениях", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.Путин выразил уверенность, что совместными усилиями РФ и Киргизия обеспечат дальнейшее динамичное развитие двусторонних отношений, а также конструктивное взаимодействие в рамках ЕврАзЭС, ОДКБ, СНГ, ШОС и других многосторонних структур. Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших дружественных народов, идёт в русле обеспечения безопасности, стабильности и благополучия на евразийском пространстве.Также президент пожелал Жапарову крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам Киргизской Республики – мира и процветания.

https://ria.ru/20250705/kirgiziya-2027356214.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, киргизия, в мире