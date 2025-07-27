https://ria.ru/20250727/zemletryasenie-2031751117.html

У побережья северных Курил произошло землетрясение

У побережья северных Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 27.07.2025

У побережья северных Курил произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в воскресенье у побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T15:34:00+03:00

2025-07-27T15:34:00+03:00

2025-07-27T15:34:00+03:00

в мире

тихий океан

елена семенова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/103048/86/1030488682_0:5:2001:1130_1920x0_80_0_0_498fe9f027f6d3f1710acd04acb1dd3d.jpg

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 июл – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в воскресенье у побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 4,2 произошло 27 июля в 22.05 (14.05) в Тихом океане. Эпицентр находился в 90 километрах южнее необитаемого острова Онекотан, очаг – на глубине 40 километров", - рассказала собеседница агентства. По информации сейсмолога, землетрясение не ощущалось в населенных пунктах Северо-Курильского района. Тревога цунами не объявлялась.

https://ria.ru/20250726/zemletryasenie-2031674140.html

тихий океан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, тихий океан, елена семенова