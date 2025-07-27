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У побережья северных Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 27.07.2025
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15:34 27.07.2025
https://ria.ru/20250727/zemletryasenie-2031751117.html
У побережья северных Курил произошло землетрясение
У побережья северных Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 27.07.2025
У побережья северных Курил произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в воскресенье у побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T15:34:00+03:00
2025-07-27T15:34:00+03:00
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тихий океан
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 июл – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в воскресенье у побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 4,2 произошло 27 июля в 22.05 (14.05) в Тихом океане. Эпицентр находился в 90 километрах южнее необитаемого острова Онекотан, очаг – на глубине 40 километров", - рассказала собеседница агентства. По информации сейсмолога, землетрясение не ощущалось в населенных пунктах Северо-Курильского района. Тревога цунами не объявлялась.
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в мире, тихий океан, елена семенова
В мире, Тихий океан, Елена Семенова
У побережья северных Курил произошло землетрясение

У побережья северных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,2

© AP Photo / Robert SorboСейсмограф фиксирует колебания почвы
Сейсмограф фиксирует колебания почвы - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© AP Photo / Robert Sorbo
Сейсмограф фиксирует колебания почвы. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 июл – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в воскресенье у побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
"Землетрясение магнитудой 4,2 произошло 27 июля в 22.05 (14.05) в Тихом океане. Эпицентр находился в 90 километрах южнее необитаемого острова Онекотан, очаг – на глубине 40 километров", - рассказала собеседница агентства.
По информации сейсмолога, землетрясение не ощущалось в населенных пунктах Северо-Курильского района. Тревога цунами не объявлялась.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
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