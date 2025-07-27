https://ria.ru/20250727/zelenskiy-2031789760.html

"Он рухнул". На Западе раскрыли, что случилось с Зеленским на этой неделе

"Он рухнул". На Западе раскрыли, что случилось с Зеленским на этой неделе - РИА Новости, 27.07.2025

"Он рухнул". На Западе раскрыли, что случилось с Зеленским на этой неделе

Владимир Зеленский сильно разочаровал страны Запада из-за действий против антикоррупционных ведомств Украины, пишет Financial Times. РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T20:12:00+03:00

2025-07-27T20:12:00+03:00

2025-07-27T23:44:00+03:00

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владимир зеленский

мария захарова

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский сильно разочаровал страны Запада из-за действий против антикоррупционных ведомств Украины, пишет Financial Times."По мере того, как усиливалась негативная реакция, Зеленский приказал отступить, пообещав принять новый законопроект о восстановлении независимости антикоррупционных ведомств, но ущерб его репутации внутри страны и за рубежом уже был нанесен", — пишет издание. "Отважное и стойкое", по выражению FT, руководство Зеленского "вознесло его на пьедестал демократии". "На этой неделе он с него рухнул", — говорится в публикации.Как отмечает издание, глава киевского режима своей выходкой поставил под угрозу как перспективы вступления Украины в ЕС, так и финансовую поддержку со стороны Европы и МВФ.Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде.Уже в четверг Зеленский на фоне массовых протестов по всей Украине внес в Верховную раду свой законопроект о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), которым обещал якобы укрепить независимость этих органов.Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, НАБУ и САП являются рычагами давления и способом контроля со стороны Запада, реальной борьбы с коррупцией на Украине не происходит.

https://ria.ru/20250727/zelenskiy-2031787735.html

https://ria.ru/20250727/zelenskiy-2031767311.html

https://ria.ru/20250727/zelenskiy-2031774587.html

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