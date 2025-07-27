https://ria.ru/20250727/zelenskiy-2031789760.html
"Он рухнул". На Западе раскрыли, что случилось с Зеленским на этой неделе
"Он рухнул". На Западе раскрыли, что случилось с Зеленским на этой неделе - РИА Новости, 27.07.2025
"Он рухнул". На Западе раскрыли, что случилось с Зеленским на этой неделе
Владимир Зеленский сильно разочаровал страны Запада из-за действий против антикоррупционных ведомств Украины, пишет Financial Times. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T20:12:00+03:00
2025-07-27T20:12:00+03:00
2025-07-27T23:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
европа
владимир зеленский
мария захарова
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003003789_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8c0a2f5305828da86f46e3414b08d9f6.jpg
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский сильно разочаровал страны Запада из-за действий против антикоррупционных ведомств Украины, пишет Financial Times."По мере того, как усиливалась негативная реакция, Зеленский приказал отступить, пообещав принять новый законопроект о восстановлении независимости антикоррупционных ведомств, но ущерб его репутации внутри страны и за рубежом уже был нанесен", — пишет издание. "Отважное и стойкое", по выражению FT, руководство Зеленского "вознесло его на пьедестал демократии". "На этой неделе он с него рухнул", — говорится в публикации.Как отмечает издание, глава киевского режима своей выходкой поставил под угрозу как перспективы вступления Украины в ЕС, так и финансовую поддержку со стороны Европы и МВФ.Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде.Уже в четверг Зеленский на фоне массовых протестов по всей Украине внес в Верховную раду свой законопроект о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), которым обещал якобы укрепить независимость этих органов.Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, НАБУ и САП являются рычагами давления и способом контроля со стороны Запада, реальной борьбы с коррупцией на Украине не происходит.
https://ria.ru/20250727/zelenskiy-2031787735.html
https://ria.ru/20250727/zelenskiy-2031767311.html
https://ria.ru/20250727/zelenskiy-2031774587.html
украина
киев
европа
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003003789_346:216:2789:2048_1920x0_80_0_0_0df8cefd110617dd1b457802dcadc192.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, европа, владимир зеленский, мария захарова, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, евросоюз, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Европа, Владимир Зеленский, Мария Захарова, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины, Евросоюз, Россия
"Он рухнул". На Западе раскрыли, что случилось с Зеленским на этой неделе
FT: атака на НАБУ нанесла невосполнимый ущерб репутации Зеленского на Западе