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Экс-премьер Украины раскрыл, кого испугался Зеленский - РИА Новости, 27.07.2025
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17:52 27.07.2025
https://ria.ru/20250727/zelenskiy-2031774587.html
Экс-премьер Украины раскрыл, кого испугался Зеленский
Экс-премьер Украины раскрыл, кого испугался Зеленский - РИА Новости, 27.07.2025
Экс-премьер Украины раскрыл, кого испугался Зеленский
Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о восстановлении независимости антикоррупционных ведомств после возмущения американских сенаторов, заявил... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T17:52:00+03:00
2025-07-27T17:52:00+03:00
в мире
украина
киев
львов
владимир зеленский
николай азаров (политик)
верховная рада украины
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о восстановлении независимости антикоррупционных ведомств после возмущения американских сенаторов, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в Telegram."Смотрите, как быстро Зеленский пошел на попятную. На него надавили и он, естественно, сдался. Никакие демонстрации его не напугали, поверьте мне. Масштаб и размах всех этих манифестов для Украины — чепуха. Хозяева ему дали жесткую команду, и вот этого он испугался. Все остальное значения не имеет", — написал он.Экс-премьер пояснил, что "Зеленскому, по сути, хватило намека" после критики законопроекта со стороны американских сенаторов Линдси Грэма* и Джинн Шахин.Сенаторы Грэм* и Шахин 24 июля подвергли критике принятый Киевом закон об ограничении прав антикоррупционных органов, напомнив, что коррупция на Украине— один из основных аргументов в пользу приостановки американской помощи. Грэм* и Шахин призвали украинские власти воздержаться от любых действий, которые подрывают борьбу с коррупцией.Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде.Уже в четверг Зеленский на фоне массовых протестов по всей Украине внес в Верховную раду свой законопроект о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), которым обещал якобы укрепить независимость этих органов.*Внесен в России в список террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20250727/zelenskiy-2031767311.html
https://ria.ru/20250727/zelenskiy-2031729948.html
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в мире, украина, киев, львов, владимир зеленский, николай азаров (политик), верховная рада украины, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), сша
В мире, Украина, Киев, Львов, Владимир Зеленский, Николай Азаров (политик), Верховная Рада Украины, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), США
Экс-премьер Украины раскрыл, кого испугался Зеленский

Экс-премьер Украины: Зеленский пошел на попятную с НАБУ из-за сенаторов США

© AP Photo / Petr David JosekВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© AP Photo / Petr David Josek
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о восстановлении независимости антикоррупционных ведомств после возмущения американских сенаторов, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в Telegram.
"Смотрите, как быстро Зеленский пошел на попятную. На него надавили и он, естественно, сдался. Никакие демонстрации его не напугали, поверьте мне. Масштаб и размах всех этих манифестов для Украины — чепуха. Хозяева ему дали жесткую команду, и вот этого он испугался. Все остальное значения не имеет", — написал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
СМИ предрекли Зеленскому страшную судьбу
16:59
Экс-премьер пояснил, что "Зеленскому, по сути, хватило намека" после критики законопроекта со стороны американских сенаторов Линдси Грэма* и Джинн Шахин.
Сенаторы Грэм* и Шахин 24 июля подвергли критике принятый Киевом закон об ограничении прав антикоррупционных органов, напомнив, что коррупция на Украине— один из основных аргументов в пользу приостановки американской помощи. Грэм* и Шахин призвали украинские власти воздержаться от любых действий, которые подрывают борьбу с коррупцией.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
На Западе назвали причину резкого хода Зеленского по отношению к России
13:19
Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде.
Уже в четверг Зеленский на фоне массовых протестов по всей Украине внес в Верховную раду свой законопроект о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), которым обещал якобы укрепить независимость этих органов.
*Внесен в России в список террористов и экстремистов.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
"Потерпела крах": в Британии пришли в ярость из-за одного хода Зеленского
01:10
 
В миреУкраинаКиевЛьвовВладимир ЗеленскийНиколай Азаров (политик)Верховная Рада УкраиныНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)США
 
 
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