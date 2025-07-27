https://ria.ru/20250727/zelenskiy-2031774587.html

Экс-премьер Украины раскрыл, кого испугался Зеленский

Экс-премьер Украины раскрыл, кого испугался Зеленский - РИА Новости, 27.07.2025

Экс-премьер Украины раскрыл, кого испугался Зеленский

Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о восстановлении независимости антикоррупционных ведомств после возмущения американских сенаторов, заявил... РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T17:52:00+03:00

2025-07-27T17:52:00+03:00

2025-07-27T17:52:00+03:00

в мире

украина

киев

львов

владимир зеленский

николай азаров (политик)

верховная рада украины

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о восстановлении независимости антикоррупционных ведомств после возмущения американских сенаторов, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в Telegram."Смотрите, как быстро Зеленский пошел на попятную. На него надавили и он, естественно, сдался. Никакие демонстрации его не напугали, поверьте мне. Масштаб и размах всех этих манифестов для Украины — чепуха. Хозяева ему дали жесткую команду, и вот этого он испугался. Все остальное значения не имеет", — написал он.Экс-премьер пояснил, что "Зеленскому, по сути, хватило намека" после критики законопроекта со стороны американских сенаторов Линдси Грэма* и Джинн Шахин.Сенаторы Грэм* и Шахин 24 июля подвергли критике принятый Киевом закон об ограничении прав антикоррупционных органов, напомнив, что коррупция на Украине— один из основных аргументов в пользу приостановки американской помощи. Грэм* и Шахин призвали украинские власти воздержаться от любых действий, которые подрывают борьбу с коррупцией.Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде.Уже в четверг Зеленский на фоне массовых протестов по всей Украине внес в Верховную раду свой законопроект о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), которым обещал якобы укрепить независимость этих органов.*Внесен в России в список террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20250727/zelenskiy-2031767311.html

https://ria.ru/20250727/zelenskiy-2031729948.html

https://ria.ru/20250727/zelenskiy-2031679751.html

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в мире, украина, киев, львов, владимир зеленский, николай азаров (политик), верховная рада украины, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), сша