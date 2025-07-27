Экс-премьер Украины раскрыл, кого испугался Зеленский
Экс-премьер Украины: Зеленский пошел на попятную с НАБУ из-за сенаторов США
© AP Photo / Petr David JosekВладимир Зеленский
© AP Photo / Petr David Josek
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о восстановлении независимости антикоррупционных ведомств после возмущения американских сенаторов, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в Telegram.
"Смотрите, как быстро Зеленский пошел на попятную. На него надавили и он, естественно, сдался. Никакие демонстрации его не напугали, поверьте мне. Масштаб и размах всех этих манифестов для Украины — чепуха. Хозяева ему дали жесткую команду, и вот этого он испугался. Все остальное значения не имеет", — написал он.
Экс-премьер пояснил, что "Зеленскому, по сути, хватило намека" после критики законопроекта со стороны американских сенаторов Линдси Грэма* и Джинн Шахин.
Сенаторы Грэм* и Шахин 24 июля подвергли критике принятый Киевом закон об ограничении прав антикоррупционных органов, напомнив, что коррупция на Украине— один из основных аргументов в пользу приостановки американской помощи. Грэм* и Шахин призвали украинские власти воздержаться от любых действий, которые подрывают борьбу с коррупцией.
Во вторник Верховная рада поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. К вечеру СМИ сообщили о начавшихся акциях протеста в Киеве, Львове, Днепропетровске, Одессе и других городах. Митинг в Киеве проходил в непосредственной близости от здания офиса Зеленского. Позднее украинский парламентарий Ярослав Железняк заявил, что депутаты намерены оспорить документ в Конституционном суде.
Уже в четверг Зеленский на фоне массовых протестов по всей Украине внес в Верховную раду свой законопроект о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), которым обещал якобы укрепить независимость этих органов.
*Внесен в России в список террористов и экстремистов.