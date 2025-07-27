https://ria.ru/20250727/zapad-2031713646.html

Подразделения "Запада" улучшили положение по переднему краю

Подразделения "Запада" улучшили положение по переднему краю - РИА Новости, 27.07.2025

Подразделения "Запада" улучшили положение по переднему краю

Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад, противник потерял более 225 военнослужащих, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T11:16:00+03:00

2025-07-27T11:16:00+03:00

2025-07-27T11:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад, противник потерял более 225 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Дробышево, Карповка и Шандриголово в Донецкой Народной Республике и Купянска в Харьковской области."Потери противника составили более 225 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, восемь автомобилей, два артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы, станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США. Уничтожены девять складов боеприпасов", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины