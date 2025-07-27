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Подразделения "Запада" улучшили положение по переднему краю
Подразделения "Запада" улучшили положение по переднему краю - РИА Новости, 27.07.2025
Подразделения "Запада" улучшили положение по переднему краю
Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад, противник потерял более 225 военнослужащих, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T11:16:00+03:00
2025-07-27T11:16:00+03:00
2025-07-27T11:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад, противник потерял более 225 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Дробышево, Карповка и Шандриголово в Донецкой Народной Республике и Купянска в Харьковской области."Потери противника составили более 225 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, восемь автомобилей, два артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы, станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США. Уничтожены девять складов боеприпасов", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Подразделения "Запада" улучшили положение по переднему краю
ВСУ за сутки потеряли более 225 военных в зоне действия "Запада"