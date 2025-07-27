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Подразделения "Запада" улучшили положение по переднему краю - РИА Новости, 27.07.2025
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11:16 27.07.2025 (обновлено: 11:19 27.07.2025)
https://ria.ru/20250727/zapad-2031713646.html
Подразделения "Запада" улучшили положение по переднему краю
Подразделения "Запада" улучшили положение по переднему краю - РИА Новости, 27.07.2025
Подразделения "Запада" улучшили положение по переднему краю
Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад, противник потерял более 225 военнослужащих, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T11:16:00+03:00
2025-07-27T11:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад, противник потерял более 225 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Дробышево, Карповка и Шандриголово в Донецкой Народной Республике и Купянска в Харьковской области."Потери противника составили более 225 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, восемь автомобилей, два артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы, станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США. Уничтожены девять складов боеприпасов", - добавили в МО РФ.
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Подразделения "Запада" улучшили положение по переднему краю

ВСУ за сутки потеряли более 225 военных в зоне действия "Запада"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад, противник потерял более 225 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
«
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Дробышево, Карповка и Шандриголово в Донецкой Народной Республике и Купянска в Харьковской области.
"Потери противника составили более 225 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, восемь автомобилей, два артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы, станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США. Уничтожены девять складов боеприпасов", - добавили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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