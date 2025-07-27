https://ria.ru/20250727/yakutiya-2031683348.html

В Якутии предоставят жилье пострадавшим от паводка семьям участников СВО

В Якутии предоставят жилье пострадавшим от паводка семьям участников СВО - РИА Новости, 27.07.2025

В Якутии предоставят жилье пострадавшим от паводка семьям участников СВО

Новое жилье предоставят в Якутии пострадавшим от паводка семьям участников СВО, глава региона поручил направить в район строительные бригады, сообщает... РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T02:39:00+03:00

2025-07-27T02:39:00+03:00

2025-07-27T02:39:00+03:00

республика саха (якутия)

жилье

оймякон

айсен николаев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/16/2030614470_0:137:3156:1912_1920x0_80_0_0_463e1723002768344b304cac1caa5e0e.jpg

ЯКУТСК, 27 июл - РИА Новости. Новое жилье предоставят в Якутии пострадавшим от паводка семьям участников СВО, глава региона поручил направить в район строительные бригады, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Отмечается, что в Оймяконском районе начаты аварийно-восстановительные работы на объектах и дорогах, повреждённых в результате паводка из-за выхода их берегов реки Индигирка. Автодорогу "Оймякон" должны восстановить до 2 августа. Продолжается приём заявлений на получение материальной и финансовой помощи, первые выплаты жителям уже начали поступать. В селах идёт подсчёт ущерба. Глава Якутии в субботу совершил облёт Оймяконского района. Айсен Николаев встретился с жителями пострадавших населённых пунктов. Больше всего от водной стихии пострадало село Оймякон. Здесь полностью разрушено пять частных домов, а капитальному ремонту, по предварительным данным, подлежат 110 жилых сооружений. "По поручению главы республики в село Оймякон на помощь направлены 16 строительных бригад из районов Республики. Пяти семьям, в том числе двум семьям участников специальной военной операции, дома которых не подлежат восстановлению, предоставят другое жильё. Так, четыре из них переселят в четырехквартирный дом, строящийся по линии общереспубликанского движения добрых дел. По оставшейся одной семье также будет принято решение", - говорится в сообщении. Глава региона отметил, что будет сделано всё необходимое для скорейшего возвращения жителей района к нормальной жизни. Ранее сообщалось о том, что в Оймяконском районе после обильных дождей вышла из берегов река Индигирка. Ранее глава республики ввел режим ЧС регионального характера. Подтопленными в трех районах остаются свыше 230 жилых домов.

https://ria.ru/20250723/yakutiya-2030849590.html

https://ria.ru/20250620/jakutija-2024086633.html

оймякон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

жилье, оймякон, айсен николаев