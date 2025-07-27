https://ria.ru/20250727/yakutiya-2031683348.html
В Якутии предоставят жилье пострадавшим от паводка семьям участников СВО
В Якутии предоставят жилье пострадавшим от паводка семьям участников СВО - РИА Новости, 27.07.2025
В Якутии предоставят жилье пострадавшим от паводка семьям участников СВО
Новое жилье предоставят в Якутии пострадавшим от паводка семьям участников СВО, глава региона поручил направить в район строительные бригады, сообщает... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T02:39:00+03:00
2025-07-27T02:39:00+03:00
2025-07-27T02:39:00+03:00
республика саха (якутия)
жилье
оймякон
айсен николаев
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ЯКУТСК, 27 июл - РИА Новости. Новое жилье предоставят в Якутии пострадавшим от паводка семьям участников СВО, глава региона поручил направить в район строительные бригады, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Отмечается, что в Оймяконском районе начаты аварийно-восстановительные работы на объектах и дорогах, повреждённых в результате паводка из-за выхода их берегов реки Индигирка. Автодорогу "Оймякон" должны восстановить до 2 августа. Продолжается приём заявлений на получение материальной и финансовой помощи, первые выплаты жителям уже начали поступать. В селах идёт подсчёт ущерба. Глава Якутии в субботу совершил облёт Оймяконского района. Айсен Николаев встретился с жителями пострадавших населённых пунктов. Больше всего от водной стихии пострадало село Оймякон. Здесь полностью разрушено пять частных домов, а капитальному ремонту, по предварительным данным, подлежат 110 жилых сооружений. "По поручению главы республики в село Оймякон на помощь направлены 16 строительных бригад из районов Республики. Пяти семьям, в том числе двум семьям участников специальной военной операции, дома которых не подлежат восстановлению, предоставят другое жильё. Так, четыре из них переселят в четырехквартирный дом, строящийся по линии общереспубликанского движения добрых дел. По оставшейся одной семье также будет принято решение", - говорится в сообщении. Глава региона отметил, что будет сделано всё необходимое для скорейшего возвращения жителей района к нормальной жизни. Ранее сообщалось о том, что в Оймяконском районе после обильных дождей вышла из берегов река Индигирка. Ранее глава республики ввел режим ЧС регионального характера. Подтопленными в трех районах остаются свыше 230 жилых домов.
https://ria.ru/20250723/yakutiya-2030849590.html
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жилье, оймякон, айсен николаев
Республика Саха (Якутия), Жилье, Оймякон, Айсен Николаев
В Якутии предоставят жилье пострадавшим от паводка семьям участников СВО
В Якутии предоставят новое жилье пострадавшим от паводка семьям участников СВО
ЯКУТСК, 27 июл - РИА Новости. Новое жилье предоставят в Якутии пострадавшим от паводка семьям участников СВО, глава региона поручил направить в район строительные бригады, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Отмечается, что в Оймяконском районе начаты аварийно-восстановительные работы на объектах и дорогах, повреждённых в результате паводка из-за выхода их берегов реки Индигирка. Автодорогу "Оймякон" должны восстановить до 2 августа. Продолжается приём заявлений на получение материальной и финансовой помощи, первые выплаты жителям уже начали поступать. В селах идёт подсчёт ущерба.
Глава Якутии в субботу совершил облёт Оймяконского района. Айсен Николаев
встретился с жителями пострадавших населённых пунктов.
Больше всего от водной стихии пострадало село Оймякон
. Здесь полностью разрушено пять частных домов, а капитальному ремонту, по предварительным данным, подлежат 110 жилых сооружений.
"По поручению главы республики в село Оймякон на помощь направлены 16 строительных бригад из районов Республики. Пяти семьям, в том числе двум семьям участников специальной военной операции, дома которых не подлежат восстановлению, предоставят другое жильё. Так, четыре из них переселят в четырехквартирный дом, строящийся по линии общереспубликанского движения добрых дел. По оставшейся одной семье также будет принято решение", - говорится в сообщении.
Глава региона отметил, что будет сделано всё необходимое для скорейшего возвращения жителей района к нормальной жизни.
Ранее сообщалось о том, что в Оймяконском районе после обильных дождей вышла из берегов река Индигирка. Ранее глава республики ввел режим ЧС регионального характера. Подтопленными в трех районах остаются свыше 230 жилых домов.