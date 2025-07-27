https://ria.ru/20250727/vzryvy-2031679026.html

В Харькове прогремели новые взрывы

В Харькове прогремели новые взрывы - РИА Новости, 27.07.2025

В Харькове прогремели новые взрывы

Новые взрывы прозвучали в Харькове, сообщает издание "Общественное" на фоне воздушной тревоги в Харьковской области. РИА Новости, 27.07.2025

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специальная военная операция на украине

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игорь терехов

дмитрий песков

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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Новые взрывы прозвучали в Харькове, сообщает издание "Общественное" на фоне воздушной тревоги в Харьковской области. "Серия взрывов в Харькове... В Харькове снова прозвучал взрыв", —говорится в сообщениях "Общественного" в его Telegram-канале.По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена на территории Харьковской, Сумской и Черниговской областей. Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об одном взрыве, прозвучавшем в городе.Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250726/gay-2031593808.html

https://ria.ru/20250726/vsu-2031667397.html

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харьков, россия, харьковская область, игорь терехов, дмитрий песков, вооруженные силы украины