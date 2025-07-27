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ВС России ударили по украинским цехам производства БПЛА - РИА Новости, 27.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:43 27.07.2025
https://ria.ru/20250727/vs-2031717001.html
ВС России ударили по украинским цехам производства БПЛА
ВС России ударили по украинским цехам производства БПЛА - РИА Новости, 27.07.2025
ВС России ударили по украинским цехам производства БПЛА
Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удары по цехам производства и пунктам управления беспилотников ВСУ, сообщило Минобороны РФ в воскресенье. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T11:43:00+03:00
2025-07-27T11:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удары по цехам производства и пунктам управления беспилотников ВСУ, сообщило Минобороны РФ в воскресенье. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение по цехам производства беспилотных летательных аппаратов, пунктам управления беспилотными летательными аппаратами дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 146-ти районах", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства. В Минобороны РФ добавили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 664 самолета, 283 вертолета, 72950 беспилотных летательных аппаратов, 624 зенитных ракетных комплекса, 24348 танков и других боевых бронированных машин, 1581 боевая машина реактивных систем залпового огня, 27874 орудия полевой артиллерии и минометов, 38764 единицы специальной военной автомобильной техники ВСУ.
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России ударили по украинским цехам производства БПЛА

ВС России ударили по украинским цехам производства и пунктам управления БПЛА

© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в командном пункте
Военнослужащий в командном пункте - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости / Артем Житенев
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удары по цехам производства и пунктам управления беспилотников ВСУ, сообщило Минобороны РФ в воскресенье.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение по цехам производства беспилотных летательных аппаратов, пунктам управления беспилотными летательными аппаратами дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 146-ти районах", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 664 самолета, 283 вертолета, 72950 беспилотных летательных аппаратов, 624 зенитных ракетных комплекса, 24348 танков и других боевых бронированных машин, 1581 боевая машина реактивных систем залпового огня, 27874 орудия полевой артиллерии и минометов, 38764 единицы специальной военной автомобильной техники ВСУ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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