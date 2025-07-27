https://ria.ru/20250727/vs-2031717001.html

ВС России ударили по украинским цехам производства БПЛА

ВС России ударили по украинским цехам производства БПЛА - РИА Новости, 27.07.2025

ВС России ударили по украинским цехам производства БПЛА

Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удары по цехам производства и пунктам управления беспилотников ВСУ, сообщило Минобороны РФ в воскресенье. РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T11:43:00+03:00

2025-07-27T11:43:00+03:00

2025-07-27T11:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854827502_0:256:3076:1986_1920x0_80_0_0_ae5eecb4d13accd4917ca71c7fc3d6af.jpg

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удары по цехам производства и пунктам управления беспилотников ВСУ, сообщило Минобороны РФ в воскресенье. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение по цехам производства беспилотных летательных аппаратов, пунктам управления беспилотными летательными аппаратами дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 146-ти районах", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства. В Минобороны РФ добавили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 664 самолета, 283 вертолета, 72950 беспилотных летательных аппаратов, 624 зенитных ракетных комплекса, 24348 танков и других боевых бронированных машин, 1581 боевая машина реактивных систем залпового огня, 27874 орудия полевой артиллерии и минометов, 38764 единицы специальной военной автомобильной техники ВСУ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)