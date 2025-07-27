ВОЗ заявила о резком росте смертности от недоедания в Газе
ВОЗ: смертность от недоедания в секторе Газа в июле достигла пика
© AP Photo / Fatima ShbairПоследствия авиаударов Израиля в городе Газа
© AP Photo / Fatima Shbair
Последствия авиаударов Израиля в городе Газа. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 27 июл - РИА Новости. Ситуация с недоеданием в секторе Газа становится всё более опасной, смертность достигла пика в июле, более 5 тысяч детей в возрасте до пяти лет были госпитализированы из-за недоедания за первые две недели месяца, говорится в опубликованном заявлении на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
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"Ситуация с недоеданием в секторе Газа становится всё более опасной, о чем свидетельствует резкий рост смертности в июле. Из 74 смертей, связанных с недоеданием в 2025 году, 63 произошли в июле, в том числе 24 ребенка в возрасте до пяти лет, один ребенок старше пяти лет и 38 взрослых", - сказано в документе.
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Уточняется, что большинство из этих людей были объявлены умершими по прибытии в медучреждения или умерли вскоре после этого, на их телах были явные признаки серьезного истощения.
"Кризис по-прежнему можно полностью предотвратить. Намеренное блокирование (Израилем - ред.) и задержка крупномасштабных поставок продовольствия, медицинской и гуманитарной помощи унесли жизни многих людей", - добавляется в заявлении.
По данным ВОЗ, более 5 тысяч детей в возрасте до пяти лет уже были госпитализированы для амбулаторного лечения от недоедания за первые две недели июля, 18% из них - с тяжелой формой острого недоедания, наиболее опасной для жизни.
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"Кризис также наносит серьезный ущерб беременным и кормящим женщинам. Последние данные кластерного обследования по вопросам питания показывают, что более 40% женщин (Газы - ред.) страдают от серьезного недоедания", - подчеркивают в организации.
В среду глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что Всемирная организация здравоохранения наблюдает в секторе Газа резкий рост числа смертей, связанных с недоеданием - в 2025 году организация задокументировала в Газе 21 случай смерти детей в возрасте до пяти лет по этой причине. Глава ВОЗ добавил, что острое недоедание в секторе Газа затрагивает более 10% населения, более 20% беременных и кормящих женщин, прошедших обследование, страдают от недоедания, часто в тяжелой форме. Он подчеркнул, что кризис с голодом усиливается из-за прекращения поставок гуманитарной помощи и ограничений на ее доступ.
В мае власти Израиля на фоне существенного расширения боевых действий объявили о новом плане по доставке гуманитарной помощи жителям сектора Газа . В соответствии с планом, помощь распределяется в зонах, зачищенных от какого-либо присутствия движения ХАМАС, члены которого ранее обвинялись в разграблении гуманитарных поставок. Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филипп Лаззарини ранее заявил, что план Израиля по возобновлению поставок гуманитарной помощи в сектор Газа преследует цель насильственного выселения жителей палестинского анклава с этой территории.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа . После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа : были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.