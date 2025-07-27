https://ria.ru/20250727/volodin-2031724335.html

Володин рассказал, сколько новых депутатов приходит в Госдуму

Володин рассказал, сколько новых депутатов приходит в Госдуму - РИА Новости, 27.07.2025

Володин рассказал, сколько новых депутатов приходит в Госдуму

Около 50% новых депутатов приходят в Госдуму в каждый политический цикл, на одно место в ходе избирательной кампании претендует порядка 14 человек, сообщил... РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T12:42:00+03:00

2025-07-27T12:42:00+03:00

2025-07-27T13:27:00+03:00

политика

вячеслав володин

госдума рф

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СОЛНЕЧНОГОРСК, 27 июл - РИА Новости. Около 50% новых депутатов приходят в Госдуму в каждый политический цикл, на одно место в ходе избирательной кампании претендует порядка 14 человек, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Если брать выборы в Государственную думу, то порядка 14 человек на одно место претендует в ходе избирательной кампании. Каждый политический цикл приходит 50 процентов новых депутатов", - сказал Володин в ходе выступления на форуме "Территория смыслов". Он отметил, что всего три депутата Госдумы переизбирались на протяжении всего срока полномочий палаты, начиная с 1993 года, когда выборы состоялись впервые. "Если мы возьмем, допустим, возрастной состав, есть ребята очень молодые, им 20 с небольшим, вот, и есть те, кто в возрасте. Но еще раз хочу сказать: в политике возраста не бывает. Есть молодые, но энергичные и делающие все для того, чтобы реализовывать эффективно решения. Ну а есть те, кто имеет возраст, и вроде бы должны быть опытными, но при этом недостаточно эффективны. Поэтому для политики возрастов не существует, нет политиков молодых и пожилых. Есть политики ответственные, есть безответственные. Есть опытные, есть неопытные", - добавил председатель Госдумы.

https://ria.ru/20250726/gosduma-2031552238.html

https://ria.ru/20250724/gosduma-2031159123.html

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политика, вячеслав володин, госдума рф