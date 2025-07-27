Володин рассказал, сколько новых депутатов приходит в Госдуму
Володин: около 50% новых депутатов приходят в Госдуму в каждый политический цикл
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов". 27 июля 2025
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов". 27 июля 2025
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СОЛНЕЧНОГОРСК, 27 июл - РИА Новости. Около 50% новых депутатов приходят в Госдуму в каждый политический цикл, на одно место в ходе избирательной кампании претендует порядка 14 человек, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Если брать выборы в Государственную думу, то порядка 14 человек на одно место претендует в ходе избирательной кампании. Каждый политический цикл приходит 50 процентов новых депутатов", - сказал Володин в ходе выступления на форуме "Территория смыслов".
Он отметил, что всего три депутата Госдумы переизбирались на протяжении всего срока полномочий палаты, начиная с 1993 года, когда выборы состоялись впервые.
"Если мы возьмем, допустим, возрастной состав, есть ребята очень молодые, им 20 с небольшим, вот, и есть те, кто в возрасте. Но еще раз хочу сказать: в политике возраста не бывает. Есть молодые, но энергичные и делающие все для того, чтобы реализовывать эффективно решения. Ну а есть те, кто имеет возраст, и вроде бы должны быть опытными, но при этом недостаточно эффективны. Поэтому для политики возрастов не существует, нет политиков молодых и пожилых. Есть политики ответственные, есть безответственные. Есть опытные, есть неопытные", - добавил председатель Госдумы.