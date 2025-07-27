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На Украине сотрудник военкомата подрезал мотоциклиста - РИА Новости, 27.07.2025
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12:38 27.07.2025
https://ria.ru/20250727/voenkomat-2031723550.html
На Украине сотрудник военкомата подрезал мотоциклиста
На Украине сотрудник военкомата подрезал мотоциклиста - РИА Новости, 27.07.2025
На Украине сотрудник военкомата подрезал мотоциклиста
Сотрудник военкомата в Ровненской области на Украине подрезал мотоциклиста, чтобы вручить повестку, мужчина упал и сломал ногу, сообщил выехавший из страны... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T12:38:00+03:00
2025-07-27T12:38:00+03:00
в мире
украина
ровненская область
артем дмитрук
дмитрий лубинец
верховная рада украины
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Сотрудник военкомата в Ровненской области на Украине подрезал мотоциклиста, чтобы вручить повестку, мужчина упал и сломал ногу, сообщил выехавший из страны депутат Верховной рады Артем Дмитрук. "В Ровненской области ТЦК (территориального центра комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) пытались мобилизовать мотоциклиста, мужчина упал и сломал ногу. Сотрудники ТЦК на ходу подрезали мотоциклиста, пытаясь вручить повестку. Мужчина упал и получил перелом ноги", - написал Дмитрук в своем Telegram-канале. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан. При этом в украинских и западных соцсетях и СМИ растет число публикаций с призывами к местным жителям противостоять ТЦК и сопротивляться насильной мобилизации на фронт.
https://ria.ru/20250725/ukraina-2031526903.html
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в мире, украина, ровненская область, артем дмитрук, дмитрий лубинец, верховная рада украины, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Ровненская область, Артем Дмитрук, Дмитрий Лубинец, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
На Украине сотрудник военкомата подрезал мотоциклиста

На Украине сотрудник военкомата подрезал мотоциклиста, чтобы вручить повестку

© AP Photo / Efrem LukatskyСотрудники полиции проверяют документы у мужчины призывного возраста в Киеве
Сотрудники полиции проверяют документы у мужчины призывного возраста в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Сотрудники полиции проверяют документы у мужчины призывного возраста в Киеве . Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Сотрудник военкомата в Ровненской области на Украине подрезал мотоциклиста, чтобы вручить повестку, мужчина упал и сломал ногу, сообщил выехавший из страны депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
Ровненской области ТЦК (территориального центра комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) пытались мобилизовать мотоциклиста, мужчина упал и сломал ногу. Сотрудники ТЦК на ходу подрезали мотоциклиста, пытаясь вручить повестку. Мужчина упал и получил перелом ноги", - написал Дмитрук в своем Telegram-канале.
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В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан. При этом в украинских и западных соцсетях и СМИ растет число публикаций с призывами к местным жителям противостоять ТЦК и сопротивляться насильной мобилизации на фронт.
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В миреУкраинаРовненская областьАртем ДмитрукДмитрий ЛубинецВерховная Рада УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
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