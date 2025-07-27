https://ria.ru/20250727/voenkomat-2031723550.html

На Украине сотрудник военкомата подрезал мотоциклиста

На Украине сотрудник военкомата подрезал мотоциклиста - РИА Новости, 27.07.2025

На Украине сотрудник военкомата подрезал мотоциклиста

Сотрудник военкомата в Ровненской области на Украине подрезал мотоциклиста, чтобы вручить повестку, мужчина упал и сломал ногу, сообщил выехавший из страны... РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T12:38:00+03:00

2025-07-27T12:38:00+03:00

2025-07-27T12:38:00+03:00

в мире

украина

ровненская область

артем дмитрук

дмитрий лубинец

верховная рада украины

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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Сотрудник военкомата в Ровненской области на Украине подрезал мотоциклиста, чтобы вручить повестку, мужчина упал и сломал ногу, сообщил выехавший из страны депутат Верховной рады Артем Дмитрук. "В Ровненской области ТЦК (территориального центра комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) пытались мобилизовать мотоциклиста, мужчина упал и сломал ногу. Сотрудники ТЦК на ходу подрезали мотоциклиста, пытаясь вручить повестку. Мужчина упал и получил перелом ноги", - написал Дмитрук в своем Telegram-канале. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан. При этом в украинских и западных соцсетях и СМИ растет число публикаций с призывами к местным жителям противостоять ТЦК и сопротивляться насильной мобилизации на фронт.

https://ria.ru/20250725/ukraina-2031526903.html

https://ria.ru/20241211/ukraina-1988558890.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, ровненская область, артем дмитрук, дмитрий лубинец, верховная рада украины, вооруженные силы украины