На Украине сотрудник военкомата подрезал мотоциклиста
На Украине сотрудник военкомата подрезал мотоциклиста, чтобы вручить повестку
© AP Photo / Efrem LukatskyСотрудники полиции проверяют документы у мужчины призывного возраста в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Сотрудники полиции проверяют документы у мужчины призывного возраста в Киеве . Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Сотрудник военкомата в Ровненской области на Украине подрезал мотоциклиста, чтобы вручить повестку, мужчина упал и сломал ногу, сообщил выехавший из страны депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
"В Ровненской области ТЦК (территориального центра комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) пытались мобилизовать мотоциклиста, мужчина упал и сломал ногу. Сотрудники ТЦК на ходу подрезали мотоциклиста, пытаясь вручить повестку. Мужчина упал и получил перелом ноги", - написал Дмитрук в своем Telegram-канале.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан. При этом в украинских и западных соцсетях и СМИ растет число публикаций с призывами к местным жителям противостоять ТЦК и сопротивляться насильной мобилизации на фронт.
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