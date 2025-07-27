https://ria.ru/20250727/vmf-2031732746.html

В ходе учения "Июльский шторм" выполнили 550 боевых упражнений

В ходе учения "Июльский шторм" выполнили 550 боевых упражнений - РИА Новости, 27.07.2025

В ходе учения "Июльский шторм" выполнили 550 боевых упражнений

В рамках учения ВМФ РФ "Июльский шторм" было выполнено около 550 боевых упражнений, из них более 450 с практическим применением оружия, сообщило Минобороны РФ в РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T13:45:00+03:00

2025-07-27T13:45:00+03:00

2025-07-27T13:49:00+03:00

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. В рамках учения ВМФ РФ "Июльский шторм" было выполнено около 550 боевых упражнений, из них более 450 с практическим применением оружия, сообщило Минобороны РФ в воскресенье. "В ходе розыгрыша практических действий в рамках учения ВМФ России было выполнено около 550 боевых упражнений. Из них - более 450 с практическим применением оружия", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

https://ria.ru/20250727/vmf-2031730323.html

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