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В ходе учения "Июльский шторм" выполнили 550 боевых упражнений - РИА Новости, 27.07.2025
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13:45 27.07.2025 (обновлено: 13:49 27.07.2025)
https://ria.ru/20250727/vmf-2031732746.html
В ходе учения "Июльский шторм" выполнили 550 боевых упражнений
В ходе учения "Июльский шторм" выполнили 550 боевых упражнений - РИА Новости, 27.07.2025
В ходе учения "Июльский шторм" выполнили 550 боевых упражнений
В рамках учения ВМФ РФ "Июльский шторм" было выполнено около 550 боевых упражнений, из них более 450 с практическим применением оружия, сообщило Минобороны РФ в РИА Новости, 27.07.2025
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. В рамках учения ВМФ РФ "Июльский шторм" было выполнено около 550 боевых упражнений, из них более 450 с практическим применением оружия, сообщило Минобороны РФ в воскресенье. "В ходе розыгрыша практических действий в рамках учения ВМФ России было выполнено около 550 боевых упражнений. Из них - более 450 с практическим применением оружия", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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В ходе учения "Июльский шторм" выполнили 550 боевых упражнений

МО РФ: в ходе учения ВМФ "Июльский шторм" было выполнено 550 боевых упражнений

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкУчения ВМФ
Учения ВМФ - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. В рамках учения ВМФ РФ "Июльский шторм" было выполнено около 550 боевых упражнений, из них более 450 с практическим применением оружия, сообщило Минобороны РФ в воскресенье.
"В ходе розыгрыша практических действий в рамках учения ВМФ России было выполнено около 550 боевых упражнений. Из них - более 450 с практическим применением оружия", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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