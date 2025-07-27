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В ходе учения "Июльский шторм" выполнили 550 боевых упражнений
В ходе учения "Июльский шторм" выполнили 550 боевых упражнений - РИА Новости, 27.07.2025
В ходе учения "Июльский шторм" выполнили 550 боевых упражнений
В рамках учения ВМФ РФ "Июльский шторм" было выполнено около 550 боевых упражнений, из них более 450 с практическим применением оружия, сообщило Минобороны РФ в РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T13:45:00+03:00
2025-07-27T13:45:00+03:00
2025-07-27T13:49:00+03:00
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. В рамках учения ВМФ РФ "Июльский шторм" было выполнено около 550 боевых упражнений, из них более 450 с практическим применением оружия, сообщило Минобороны РФ в воскресенье. "В ходе розыгрыша практических действий в рамках учения ВМФ России было выполнено около 550 боевых упражнений. Из них - более 450 с практическим применением оружия", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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россия
В ходе учения "Июльский шторм" выполнили 550 боевых упражнений
МО РФ: в ходе учения ВМФ "Июльский шторм" было выполнено 550 боевых упражнений