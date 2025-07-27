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В МИД Венгрии заявили, что стране выгодно сотрудничество с Россией - РИА Новости, 27.07.2025
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09:07 27.07.2025 (обновлено: 09:08 27.07.2025)
https://ria.ru/20250727/vengriya-2031699514.html
В МИД Венгрии заявили, что стране выгодно сотрудничество с Россией
В МИД Венгрии заявили, что стране выгодно сотрудничество с Россией - РИА Новости, 27.07.2025
В МИД Венгрии заявили, что стране выгодно сотрудничество с Россией
Отношения Москвы и Будапешта "честные" и основаны на взаимоуважении, Венгрии выгодно сотрудничество с РФ, сообщил в интервью РИА Новости министр иностранных дел РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T09:07:00+03:00
2025-07-27T09:08:00+03:00
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ООН, 27 июл – РИА Новости. Отношения Москвы и Будапешта "честные" и основаны на взаимоуважении, Венгрии выгодно сотрудничество с РФ, сообщил в интервью РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."У нас очень честные отношения, основанные на взаимном уважении. Очевидно, что это двустороннее сотрудничество с Россией выгодно Венгрии", – сказал Сийярто.Он добавил, что без российских энергоресурсов Венгрия не смогла бы поддерживать самые низкие в Европе расходы на коммунальные услуги для народа страны."Мы открыты друг для друга, поэтому всегда обсуждаем все очень честно", – добавил венгерский министр.Также он отметил профессиональное сотрудничество с главой российского МИД Сергеем Лавровым."Мы хорошо знаем друг друга. Конечно, мы можем обратиться друг к другу, и, знаете, в Европе меня будут критиковать за то, что я говорю, что у меня хорошие отношения с министром Лавровым, но зачем мне лгать об этом", – констатировал он.
https://ria.ru/20250727/siyyarto-2031686778.html
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венгрия, россия, в мире
Венгрия, Россия, В мире
В МИД Венгрии заявили, что стране выгодно сотрудничество с Россией

Сийярто заявил, что Венгрии выгодно двустороннее сотрудничество с Россией

© AP Photo / Anna SzilagyiЗдание Парламента Венгрии
Здание Парламента Венгрии - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© AP Photo / Anna Szilagyi
Здание Парламента Венгрии. Архивное фото
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ООН, 27 июл – РИА Новости. Отношения Москвы и Будапешта "честные" и основаны на взаимоуважении, Венгрии выгодно сотрудничество с РФ, сообщил в интервью РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"У нас очень честные отношения, основанные на взаимном уважении. Очевидно, что это двустороннее сотрудничество с Россией выгодно Венгрии", – сказал Сийярто.
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
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Он добавил, что без российских энергоресурсов Венгрия не смогла бы поддерживать самые низкие в Европе расходы на коммунальные услуги для народа страны.
"Мы открыты друг для друга, поэтому всегда обсуждаем все очень честно", – добавил венгерский министр.
Также он отметил профессиональное сотрудничество с главой российского МИД Сергеем Лавровым.
"Мы хорошо знаем друг друга. Конечно, мы можем обратиться друг к другу, и, знаете, в Европе меня будут критиковать за то, что я говорю, что у меня хорошие отношения с министром Лавровым, но зачем мне лгать об этом", – констатировал он.
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