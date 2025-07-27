https://ria.ru/20250727/vengriya-2031699514.html
В МИД Венгрии заявили, что стране выгодно сотрудничество с Россией
В МИД Венгрии заявили, что стране выгодно сотрудничество с Россией - РИА Новости, 27.07.2025
В МИД Венгрии заявили, что стране выгодно сотрудничество с Россией
Отношения Москвы и Будапешта "честные" и основаны на взаимоуважении, Венгрии выгодно сотрудничество с РФ, сообщил в интервью РИА Новости министр иностранных дел РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T09:07:00+03:00
2025-07-27T09:07:00+03:00
2025-07-27T09:08:00+03:00
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ООН, 27 июл – РИА Новости. Отношения Москвы и Будапешта "честные" и основаны на взаимоуважении, Венгрии выгодно сотрудничество с РФ, сообщил в интервью РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."У нас очень честные отношения, основанные на взаимном уважении. Очевидно, что это двустороннее сотрудничество с Россией выгодно Венгрии", – сказал Сийярто.Он добавил, что без российских энергоресурсов Венгрия не смогла бы поддерживать самые низкие в Европе расходы на коммунальные услуги для народа страны."Мы открыты друг для друга, поэтому всегда обсуждаем все очень честно", – добавил венгерский министр.Также он отметил профессиональное сотрудничество с главой российского МИД Сергеем Лавровым."Мы хорошо знаем друг друга. Конечно, мы можем обратиться друг к другу, и, знаете, в Европе меня будут критиковать за то, что я говорю, что у меня хорошие отношения с министром Лавровым, но зачем мне лгать об этом", – констатировал он.
https://ria.ru/20250727/siyyarto-2031686778.html
https://ria.ru/20250725/vengrija-2031303070.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венгрия, россия, в мире
В МИД Венгрии заявили, что стране выгодно сотрудничество с Россией
Сийярто заявил, что Венгрии выгодно двустороннее сотрудничество с Россией
ООН, 27 июл – РИА Новости. Отношения Москвы и Будапешта "честные" и основаны на взаимоуважении, Венгрии выгодно сотрудничество с РФ, сообщил в интервью РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"У нас очень честные отношения, основанные на взаимном уважении. Очевидно, что это двустороннее сотрудничество с Россией
выгодно Венгрии", – сказал Сийярто
.
Он добавил, что без российских энергоресурсов Венгрия
не смогла бы поддерживать самые низкие в Европе
расходы на коммунальные услуги для народа страны.
"Мы открыты друг для друга, поэтому всегда обсуждаем все очень честно", – добавил венгерский министр.
Также он отметил профессиональное сотрудничество с главой российского МИД Сергеем Лавровым
.
"Мы хорошо знаем друг друга. Конечно, мы можем обратиться друг к другу, и, знаете, в Европе меня будут критиковать за то, что я говорю, что у меня хорошие отношения с министром Лавровым, но зачем мне лгать об этом", – констатировал он.