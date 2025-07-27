https://ria.ru/20250727/universitet-2031719367.html
Путин посетит Санкт-Петербургский морской технический университет
Путин посетит Санкт-Петербургский морской технический университет - РИА Новости, 27.07.2025
Путин посетит Санкт-Петербургский морской технический университет
Президент России Владимир Путин в воскресенье посетит Санкт-Петербургский государственный морской технический университет (СПбГМТУ), сообщил журналистам... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T12:09:00+03:00
2025-07-27T12:09:00+03:00
2025-07-27T13:37:00+03:00
санкт-петербургский морской технический университет
санкт-петербург
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дмитрий песков
александр беглов
санкт-петербургский государственный морской технический университет (спбгмту)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в воскресенье посетит Санкт-Петербургский государственный морской технический университет (СПбГМТУ), сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Президент посетит Санкт-Петербургский государственный морской технический университет", - сказал Песков.Он отметил, что в университете готовят высокотехнологичные кадры, которые работают над созданием новых установок и технологий, используемых в судостроении.По словам Пескова, президент в университете осмотрит новый спортивный объект, а также ознакомится с наработками молодежного конструкторского бюро. Путина будут сопровождать министр науки и высшего образования РФ Николай Фальков, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, помощник президента РФ и председатель Морской коллегии Николай Патрушев.В России 27 июля отмечается День Военно-морского флота РФ. Военно-морской флот является главной составляющей и основой морского потенциала России, одним из инструментов внешней политики государства и предназначен для обеспечения защиты интересов РФ и ее союзников в Мировом океане военными методами, поддержания военно-политической стабильности в прилегающих к ней морях, военной безопасности с морских и океанских направлений.
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санкт-петербургский морской технический университет, санкт-петербург, россия, дмитрий песков, александр беглов, санкт-петербургский государственный морской технический университет (спбгмту), владимир путин
Санкт-Петербургский морской технический университет, Санкт-Петербург, Россия, Дмитрий Песков, Александр Беглов, Санкт-Петербургский государственный морской технический университет (СПбГМТУ), Владимир Путин
Путин посетит Санкт-Петербургский морской технический университет
Путин в воскресенье посетит Санкт-Петербургский морской технический университет