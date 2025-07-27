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Путин посетит Санкт-Петербургский морской технический университет - РИА Новости, 27.07.2025
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12:09 27.07.2025 (обновлено: 13:37 27.07.2025)
https://ria.ru/20250727/universitet-2031719367.html
Путин посетит Санкт-Петербургский морской технический университет
Путин посетит Санкт-Петербургский морской технический университет - РИА Новости, 27.07.2025
Путин посетит Санкт-Петербургский морской технический университет
Президент России Владимир Путин в воскресенье посетит Санкт-Петербургский государственный морской технический университет (СПбГМТУ), сообщил журналистам... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T12:09:00+03:00
2025-07-27T13:37:00+03:00
санкт-петербургский морской технический университет
санкт-петербург
россия
дмитрий песков
александр беглов
санкт-петербургский государственный морской технический университет (спбгмту)
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в воскресенье посетит Санкт-Петербургский государственный морской технический университет (СПбГМТУ), сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Президент посетит Санкт-Петербургский государственный морской технический университет", - сказал Песков.Он отметил, что в университете готовят высокотехнологичные кадры, которые работают над созданием новых установок и технологий, используемых в судостроении.По словам Пескова, президент в университете осмотрит новый спортивный объект, а также ознакомится с наработками молодежного конструкторского бюро. Путина будут сопровождать министр науки и высшего образования РФ Николай Фальков, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, помощник президента РФ и председатель Морской коллегии Николай Патрушев.В России 27 июля отмечается День Военно-морского флота РФ. Военно-морской флот является главной составляющей и основой морского потенциала России, одним из инструментов внешней политики государства и предназначен для обеспечения защиты интересов РФ и ее союзников в Мировом океане военными методами, поддержания военно-политической стабильности в прилегающих к ней морях, военной безопасности с морских и океанских направлений.
https://ria.ru/20250727/flot-2031718187.html
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санкт-петербургский морской технический университет, санкт-петербург, россия, дмитрий песков, александр беглов, санкт-петербургский государственный морской технический университет (спбгмту), владимир путин
Санкт-Петербургский морской технический университет, Санкт-Петербург, Россия, Дмитрий Песков, Александр Беглов, Санкт-Петербургский государственный морской технический университет (СПбГМТУ), Владимир Путин
Путин посетит Санкт-Петербургский морской технический университет

Путин в воскресенье посетит Санкт-Петербургский морской технический университет

CC BY-SA 4.0 / Sergey Dovgiallo / Фото центральной части главного корпуса СПбГМТУ (cropped)Санкт-Петербургский государственный морской технический университет
Санкт-Петербургский государственный морской технический университет - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
CC BY-SA 4.0 / Sergey Dovgiallo / Фото центральной части главного корпуса СПбГМТУ (cropped)
Санкт-Петербургский государственный морской технический университет. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в воскресенье посетит Санкт-Петербургский государственный морской технический университет (СПбГМТУ), сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Президент посетит Санкт-Петербургский государственный морской технический университет", - сказал Песков.
Он отметил, что в университете готовят высокотехнологичные кадры, которые работают над созданием новых установок и технологий, используемых в судостроении.
По словам Пескова, президент в университете осмотрит новый спортивный объект, а также ознакомится с наработками молодежного конструкторского бюро. Путина будут сопровождать министр науки и высшего образования РФ Николай Фальков, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, помощник президента РФ и председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
В России 27 июля отмечается День Военно-морского флота РФ. Военно-морской флот является главной составляющей и основой морского потенциала России, одним из инструментов внешней политики государства и предназначен для обеспечения защиты интересов РФ и ее союзников в Мировом океане военными методами, поддержания военно-политической стабильности в прилегающих к ней морях, военной безопасности с морских и океанских направлений.
История русского флота - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
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11:58
 
Санкт-Петербургский морской технический университетСанкт-ПетербургРоссияДмитрий ПесковАлександр БегловСанкт-Петербургский государственный морской технический университет (СПбГМТУ)Владимир Путин
 
 
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