https://ria.ru/20250727/ukraina-2031805568.html
В Киеве прогремели взрывы
В Киеве прогремели взрывы - РИА Новости, 27.07.2025
В Киеве прогремели взрывы
Взрывы прозвучали в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T22:40:00+03:00
2025-07-27T22:40:00+03:00
2025-07-27T22:40:00+03:00
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Киеве раздаются звуки взрывов, сообщают корреспонденты "Общественного", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. Спустя некоторое время мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в городе прогремели взрывы, связанные с работой украинской ПВО. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на 22.35 мск в Киеве, а также ряде областей Украины звучит воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250727/vsu-2031769269.html
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В Киеве прогремели взрывы
В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы