https://ria.ru/20250727/ukraina-2031702659.html
В районе Староконстантинова прогремели взрывы
В районе Староконстантинова прогремели взрывы - РИА Новости, 27.07.2025
В районе Староконстантинова прогремели взрывы
Взрывы прогремели в районе города Староконстантинов Хмельницкой области на западе Украины, где расположен военный аэродром, сообщило украинское издание... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T09:39:00+03:00
2025-07-27T09:39:00+03:00
2025-07-27T09:39:00+03:00
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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Взрывы прогремели в районе города Староконстантинов Хмельницкой области на западе Украины, где расположен военный аэродром, сообщило украинское издание "Страна.ua". Ранее в воскресенье украинский телеканал "Общественное сообщил о взрывах в Хмельницкой области на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги. "Взрывы в районе Староконстантинова Хмельницкой области, где расположен военный аэродром", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, хмельницкая область, украина
В мире, Хмельницкая область, Украина
В районе Староконстантинова прогремели взрывы
В районе Староконстантинова, где находится военный аэродром, прогремели взрывы