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В районе Староконстантинова прогремели взрывы - РИА Новости, 27.07.2025
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09:39 27.07.2025
https://ria.ru/20250727/ukraina-2031702659.html
В районе Староконстантинова прогремели взрывы
В районе Староконстантинова прогремели взрывы - РИА Новости, 27.07.2025
В районе Староконстантинова прогремели взрывы
Взрывы прогремели в районе города Староконстантинов Хмельницкой области на западе Украины, где расположен военный аэродром, сообщило украинское издание... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T09:39:00+03:00
2025-07-27T09:39:00+03:00
в мире
хмельницкая область
украина
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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Взрывы прогремели в районе города Староконстантинов Хмельницкой области на западе Украины, где расположен военный аэродром, сообщило украинское издание "Страна.ua". Ранее в воскресенье украинский телеканал "Общественное сообщил о взрывах в Хмельницкой области на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги. "Взрывы в районе Староконстантинова Хмельницкой области, где расположен военный аэродром", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
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в мире, хмельницкая область, украина
В мире, Хмельницкая область, Украина
В районе Староконстантинова прогремели взрывы

В районе Староконстантинова, где находится военный аэродром, прогремели взрывы

© Фото : ГСЧС Сумской областиУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© Фото : ГСЧС Сумской области
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Взрывы прогремели в районе города Староконстантинов Хмельницкой области на западе Украины, где расположен военный аэродром, сообщило украинское издание "Страна.ua".
Ранее в воскресенье украинский телеканал "Общественное сообщил о взрывах в Хмельницкой области на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги.
"Взрывы в районе Староконстантинова Хмельницкой области, где расположен военный аэродром", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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