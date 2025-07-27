https://ria.ru/20250727/ukraina-2031702659.html

В районе Староконстантинова прогремели взрывы

В районе Староконстантинова прогремели взрывы - РИА Новости, 27.07.2025

В районе Староконстантинова прогремели взрывы

Взрывы прогремели в районе города Староконстантинов Хмельницкой области на западе Украины, где расположен военный аэродром, сообщило украинское издание... РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T09:39:00+03:00

2025-07-27T09:39:00+03:00

2025-07-27T09:39:00+03:00

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хмельницкая область

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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Взрывы прогремели в районе города Староконстантинов Хмельницкой области на западе Украины, где расположен военный аэродром, сообщило украинское издание "Страна.ua". Ранее в воскресенье украинский телеканал "Общественное сообщил о взрывах в Хмельницкой области на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги. "Взрывы в районе Староконстантинова Хмельницкой области, где расположен военный аэродром", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Варвара Скокшина

в мире, хмельницкая область, украина