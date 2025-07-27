https://ria.ru/20250727/ukraina-2031702156.html
В Хмельницкой области Украины прогремели взрывы
В Хмельницкой области Украины прогремели взрывы - РИА Новости, 27.07.2025
В Хмельницкой области Украины прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Хмельницкой области на западе Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T09:37:00+03:00
2025-07-27T09:37:00+03:00
2025-07-27T09:37:00+03:00
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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Взрывы прогремели в Хмельницкой области на западе Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Хмельницкой области слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". В Хмельницкой области на данный момент звучит сигнал воздушной тревоги.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, хмельницкая область, украина
В мире, Хмельницкая область, Украина
В Хмельницкой области Украины прогремели взрывы
В Хмельницкой области Украины прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги