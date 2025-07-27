https://ria.ru/20250727/ucheniya-2031726395.html
Учения ВМФ нацелены на проверку боевой готовности флота, заявил Путин
Учения ВМФ нацелены на проверку боевой готовности флота, заявил Путин - РИА Новости, 27.07.2025
Учения ВМФ нацелены на проверку боевой готовности флота, заявил Путин
Учения ВМФ нацелены на проверку боевой готовности флота, сказал президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T12:54:00+03:00
2025-07-27T12:54:00+03:00
2025-07-27T13:09:00+03:00
безопасность
россия
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Учения ВМФ нацелены на проверку боевой готовности флота, сказал президент России Владимир Путин."Сегодня мы отмечаем праздник в рабочей обстановке, проверяем боевую готовность флота", - сказал Путин, обращаясь к участникам оперативных учений "Июльский шторм" по видеосвязи.
https://ria.ru/20250727/putin-2031678366.html
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безопасность, россия, владимир путин
Безопасность, Россия, Владимир Путин
Учения ВМФ нацелены на проверку боевой готовности флота, заявил Путин
Путин: учения ВМФ нацелены на проверку боевой готовности флота