https://ria.ru/20250727/ucheniya-2031720873.html

Путин в Петербурге ознакомился с ходом оперативных учений ВМФ

Путин в Петербурге ознакомился с ходом оперативных учений ВМФ - РИА Новости, 27.07.2025

Путин в Петербурге ознакомился с ходом оперативных учений ВМФ

Президент России Владимир Путин ознакомился с ходом оперативных учений военно-морского флота России. РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T12:21:00+03:00

2025-07-27T12:21:00+03:00

2025-07-27T13:32:00+03:00

санкт-петербург

россия

безопасность

роман путин

вмф рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1b/2031731631_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6266bc8caae6d322fd3201169c076262.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин ознакомился с ходом оперативных учений военно-морского флота России.Учения приурочены ко Дню ВМФ РФ.Как ранее сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Путин в ходе осмотра хода учений выслушает доклады и пообщается с военачальниками, а также осмотрит часть стрельб.В эти дни проходят крупномасштабные оперативные учения "Июльский шторм" в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Балтийского и Каспийского морей. К ним привлекается более 150 боевых кораблей и судов обеспечения, 120 летательных аппаратов, 10 береговых ракетных комплексов, 950 единиц военной и специальной техники, свыше 15 тысяч военнослужащих.В ходе учений планируется проверить готовность группировок сил (войск) флотов и флотилии к решению нестандартных оперативных задач, комплексному применению высокоточного оружия большой дальности, беспилотных систем, перспективных и современных образцов вооружения и военной техники.

https://ria.ru/20250725/den_vmf-1959233813.html

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин наблюдает за учениями ВМФ по ВКС Путин наблюдает за учениями ВМФ по ВКС 2025-07-27T12:21 true PT0M50S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

санкт-петербург, россия, безопасность, роман путин, вмф рф