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Путин в Петербурге ознакомился с ходом оперативных учений ВМФ
Путин в Петербурге ознакомился с ходом оперативных учений ВМФ - РИА Новости, 27.07.2025
Путин в Петербурге ознакомился с ходом оперативных учений ВМФ
Президент России Владимир Путин ознакомился с ходом оперативных учений военно-морского флота России. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T12:21:00+03:00
2025-07-27T12:21:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин ознакомился с ходом оперативных учений военно-морского флота России.Учения приурочены ко Дню ВМФ РФ.Как ранее сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Путин в ходе осмотра хода учений выслушает доклады и пообщается с военачальниками, а также осмотрит часть стрельб.В эти дни проходят крупномасштабные оперативные учения "Июльский шторм" в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Балтийского и Каспийского морей. К ним привлекается более 150 боевых кораблей и судов обеспечения, 120 летательных аппаратов, 10 береговых ракетных комплексов, 950 единиц военной и специальной техники, свыше 15 тысяч военнослужащих.В ходе учений планируется проверить готовность группировок сил (войск) флотов и флотилии к решению нестандартных оперативных задач, комплексному применению высокоточного оружия большой дальности, беспилотных систем, перспективных и современных образцов вооружения и военной техники.
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Путин наблюдает за учениями ВМФ по ВКС
Путин наблюдает за учениями ВМФ по ВКС
2025-07-27T12:21
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PT0M50S
РИА Новости
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санкт-петербург, россия, безопасность, роман путин, вмф рф
Санкт-Петербург, Россия, Безопасность, Роман Путин, ВМФ РФ
Путин в Петербурге ознакомился с ходом оперативных учений ВМФ
Путин в Петербурге ознакомился с ходом учений, приуроченных ко Дню ВМФ