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Roketsan представила систему запуска ракет, замаскированную под контейнер
Roketsan представила систему запуска ракет, замаскированную под контейнер - РИА Новости, 27.07.2025
Roketsan представила систему запуска ракет, замаскированную под контейнер
Турецкая Roketsan представила на международной оборонной выставке IDEF в Стамбуле систему запуска ракет, замаскированную под обычный грузовой контейнер,... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T16:29:00+03:00
2025-07-27T16:29:00+03:00
2025-07-27T16:46:00+03:00
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СТАМБУЛ, 27 июл - РИА Новости. Турецкая Roketsan представила на международной оборонной выставке IDEF в Стамбуле систему запуска ракет, замаскированную под обычный грузовой контейнер, передает корреспондент РИА Новости. Выставка проходит в Стамбуле с 22 по 27 июля, по традиции на ней представлен ряд новинок оборонной промышленности, заключен ряд важных сделок, в том числе по поставкам турецких истребителей KAAN Индонезии. В этот раз в выставке приняли участие более 230 делегаций из более чем 100 стран. Roketsan продемонстрировала разработку на выставочной площадке на территории аэропорта имени Ататюрка. Из стандартного грузового контейнера длиной в шесть или 12 метров предполагается запуск сразу шести крылатых ракет "земля - земля" Kara Atmaca дальностью до 300 километров. В контейнере расположен и пункт управления запуском. Подчеркивается, что благодаря такому "камуфляжу" будет сложно вычислить, в каком из грузовых контейнеров может оказаться пункт запуска, и атака может оказаться внезапной. Ракета Kara Atmaca длиной в шесть метров и весом в 890 килограммов способна сопротивляться помехам, устанавливается на тактические колесные транспортные средства и предназначена для ударов по статичным целям.
https://ria.ru/20250725/rakety-2031320362.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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стамбул, индонезия, roketsan, в мире
Стамбул, Индонезия, Roketsan, В мире
Roketsan представила систему запуска ракет, замаскированную под контейнер
Турция представила систему запуска ракет, замаскированную под грузовой контейнер
СТАМБУЛ, 27 июл - РИА Новости. Турецкая Roketsan представила на международной оборонной выставке IDEF в Стамбуле систему запуска ракет, замаскированную под обычный грузовой контейнер, передает корреспондент РИА Новости.
Выставка проходит в Стамбуле с 22 по 27 июля, по традиции на ней представлен ряд новинок оборонной промышленности, заключен ряд важных сделок, в том числе по поставкам турецких истребителей KAAN Индонезии. В этот раз в выставке приняли участие более 230 делегаций из более чем 100 стран.
Roketsan продемонстрировала разработку на выставочной площадке на территории аэропорта имени Ататюрка. Из стандартного грузового контейнера длиной в шесть или 12 метров предполагается запуск сразу шести крылатых ракет "земля - земля" Kara Atmaca дальностью до 300 километров. В контейнере расположен и пункт управления запуском.
Подчеркивается, что благодаря такому "камуфляжу" будет сложно вычислить, в каком из грузовых контейнеров может оказаться пункт запуска, и атака может оказаться внезапной.
Ракета Kara Atmaca длиной в шесть метров и весом в 890 килограммов способна сопротивляться помехам, устанавливается на тактические колесные транспортные средства и предназначена для ударов по статичным целям.