https://ria.ru/20250727/turizm-2031647459.html

Московские компании увеличили выпуск товаров для туризма

Московские компании увеличили выпуск товаров для туризма - РИА Новости, 27.07.2025

Московские компании увеличили выпуск товаров для туризма

Столичные производители наращивают выпуск туристических товаров, а также продукции для активного отдыха, заявил министр московского правительства, глава... РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T11:00:00+03:00

2025-07-27T11:00:00+03:00

2025-07-27T11:00:00+03:00

анатолий гарбузов

москва

поддержка бизнеса

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Столичные производители наращивают выпуск туристических товаров, а также продукции для активного отдыха, заявил министр московского правительства, глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов."Столичные предприятия выпускают качественную и востребованную продукцию для путешествий и активного отдыха. Товары обладают высокой конкурентоспособностью на рынке и пользуются большим спросом среди жителей. Благодаря поддержке города компании расширяют ассортимент, модернизируют и наращивают производственные мощности. Например, за пять месяцев 2025 года предприятия выпустили более 7 тысяч дорожных пледов, а также более 15 тысяч спортивных костюмов", – заявил Гарбузов, его слова приводит пресс-служба ДИПП.Московская компания Fancy Armor работает больше 10 лет. У нее имеется производство печатной и швейной продукции полного цикла. Компания выпускает до 50 тысяч изделий для путешествий в год. Среди товаров – чехлы для чемоданов, подушки с ортопедическим эффектом и другие.Компания из Москвы "Баск" создает продукцию для активного отдыха, путешествий и экстрима. Она выпускает куртки, полукомбинезоны, брюки, термобелье, а также товары для туризма: тенты, спальные мешки, сумки. С предприятием взаимодействуют профессиональные спортсмены и путешественники.Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам товара и промышленности Максим Ликсутов отметил, что столичные производители нарастили выпуск товаров для здорового питания

москва

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

анатолий гарбузов, москва, поддержка бизнеса