Московские компании увеличили выпуск товаров для туризма
Столичные производители увеличили выпуск туристических товаров
© Фото : Пресс-служба ДИППРабота московской компании Fancy Armor
© Фото : Пресс-служба ДИПП
Работа московской компании Fancy Armor
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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Столичные производители наращивают выпуск туристических товаров, а также продукции для активного отдыха, заявил министр московского правительства, глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
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"Столичные предприятия выпускают качественную и востребованную продукцию для путешествий и активного отдыха. Товары обладают высокой конкурентоспособностью на рынке и пользуются большим спросом среди жителей. Благодаря поддержке города компании расширяют ассортимент, модернизируют и наращивают производственные мощности. Например, за пять месяцев 2025 года предприятия выпустили более 7 тысяч дорожных пледов, а также более 15 тысяч спортивных костюмов", – заявил Гарбузов, его слова приводит пресс-служба ДИПП.
Московская компания Fancy Armor работает больше 10 лет. У нее имеется производство печатной и швейной продукции полного цикла. Компания выпускает до 50 тысяч изделий для путешествий в год. Среди товаров – чехлы для чемоданов, подушки с ортопедическим эффектом и другие.
Компания из Москвы "Баск" создает продукцию для активного отдыха, путешествий и экстрима. Она выпускает куртки, полукомбинезоны, брюки, термобелье, а также товары для туризма: тенты, спальные мешки, сумки. С предприятием взаимодействуют профессиональные спортсмены и путешественники.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам товара и промышленности Максим Ликсутов отметил, что столичные производители нарастили выпуск товаров для здорового питания