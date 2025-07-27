Рейтинг@Mail.ru
Московские компании увеличили выпуск товаров для туризма - РИА Новости, 27.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
11:00 27.07.2025
https://ria.ru/20250727/turizm-2031647459.html
Московские компании увеличили выпуск товаров для туризма
Московские компании увеличили выпуск товаров для туризма - РИА Новости, 27.07.2025
Московские компании увеличили выпуск товаров для туризма
Столичные производители наращивают выпуск туристических товаров, а также продукции для активного отдыха, заявил министр московского правительства, глава... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T11:00:00+03:00
2025-07-27T11:00:00+03:00
анатолий гарбузов
москва
поддержка бизнеса
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1a/2031647153_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_63ece7e97913791447532258d3c0cda3.jpg
МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Столичные производители наращивают выпуск туристических товаров, а также продукции для активного отдыха, заявил министр московского правительства, глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов."Столичные предприятия выпускают качественную и востребованную продукцию для путешествий и активного отдыха. Товары обладают высокой конкурентоспособностью на рынке и пользуются большим спросом среди жителей. Благодаря поддержке города компании расширяют ассортимент, модернизируют и наращивают производственные мощности. Например, за пять месяцев 2025 года предприятия выпустили более 7 тысяч дорожных пледов, а также более 15 тысяч спортивных костюмов", – заявил Гарбузов, его слова приводит пресс-служба ДИПП.Московская компания Fancy Armor работает больше 10 лет. У нее имеется производство печатной и швейной продукции полного цикла. Компания выпускает до 50 тысяч изделий для путешествий в год. Среди товаров – чехлы для чемоданов, подушки с ортопедическим эффектом и другие.Компания из Москвы "Баск" создает продукцию для активного отдыха, путешествий и экстрима. Она выпускает куртки, полукомбинезоны, брюки, термобелье, а также товары для туризма: тенты, спальные мешки, сумки. С предприятием взаимодействуют профессиональные спортсмены и путешественники.Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам товара и промышленности Максим Ликсутов отметил, что столичные производители нарастили выпуск товаров для здорового питания
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1a/2031647153_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_167c4ff31a0d1c4b01320458ceb5cea9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
анатолий гарбузов, москва, поддержка бизнеса
Анатолий Гарбузов, Москва, Поддержка бизнеса , Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Московские компании увеличили выпуск товаров для туризма

Столичные производители увеличили выпуск туристических товаров

© Фото : Пресс-служба ДИППРабота московской компании Fancy Armor
Работа московской компании Fancy Armor - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© Фото : Пресс-служба ДИПП
Работа московской компании Fancy Armor
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Столичные производители наращивают выпуск туристических товаров, а также продукции для активного отдыха, заявил министр московского правительства, глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
«
"Столичные предприятия выпускают качественную и востребованную продукцию для путешествий и активного отдыха. Товары обладают высокой конкурентоспособностью на рынке и пользуются большим спросом среди жителей. Благодаря поддержке города компании расширяют ассортимент, модернизируют и наращивают производственные мощности. Например, за пять месяцев 2025 года предприятия выпустили более 7 тысяч дорожных пледов, а также более 15 тысяч спортивных костюмов", – заявил Гарбузов, его слова приводит пресс-служба ДИПП.
Московская компания Fancy Armor работает больше 10 лет. У нее имеется производство печатной и швейной продукции полного цикла. Компания выпускает до 50 тысяч изделий для путешествий в год. Среди товаров – чехлы для чемоданов, подушки с ортопедическим эффектом и другие.
Компания из Москвы "Баск" создает продукцию для активного отдыха, путешествий и экстрима. Она выпускает куртки, полукомбинезоны, брюки, термобелье, а также товары для туризма: тенты, спальные мешки, сумки. С предприятием взаимодействуют профессиональные спортсмены и путешественники.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам товара и промышленности Максим Ликсутов отметил, что столичные производители нарастили выпуск товаров для здорового питания
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыАнатолий ГарбузовМоскваПоддержка бизнеса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала