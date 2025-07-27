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Подразделения "Центра" улучшили тактическое положение в зоне СВО
Подразделения "Центра" улучшили тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 27.07.2025
Подразделения "Центра" улучшили тактическое положение в зоне СВО
Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки более 425 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T11:17:00+03:00
2025-07-27T11:17:00+03:00
2025-07-27T11:21:00+03:00
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки более 425 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям механизированной, воздушно-десантной, десантно-штурмовой, пехотной бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Гродовка, Димитров, Красноармейск, Розы Люксембург и Сухой Яр Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери украинских вооруженных формирований составили более 425 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и три артиллерийских орудия.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Подразделения "Центра" улучшили тактическое положение в зоне СВО
ВСУ за сутки потеряли более 425 военных в зоне ответственности "Центра"