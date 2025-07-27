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Подразделения "Центра" улучшили тактическое положение в зоне СВО

Подразделения "Центра" улучшили тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 27.07.2025

Подразделения "Центра" улучшили тактическое положение в зоне СВО

Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки более 425 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T11:17:00+03:00

2025-07-27T11:17:00+03:00

2025-07-27T11:21:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки более 425 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям механизированной, воздушно-десантной, десантно-штурмовой, пехотной бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Гродовка, Димитров, Красноармейск, Розы Люксембург и Сухой Яр Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери украинских вооруженных формирований составили более 425 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и три артиллерийских орудия.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины