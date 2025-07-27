В нескольких украинских областях объявили воздушную тревогу
В Киевской, Сумской и еще четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди у бетонного укрытия в Николаеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди у бетонного укрытия в Николаеве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в некоторых районах Киевской области и еще пяти областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
По данным министерства, в Сумской области тревога звучит больше четырех часов, в Черниговской - более двух часов, в Полтавской и Харьковской областях - более часа. В 21.03 мск тревога расширилась на Черниговскую область, спустя полчаса тревогу объявили в Бориспольском и Броварском районах Киевской области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в том числе, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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