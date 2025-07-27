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Таджикистан увеличил экспорт сельхозпродукции в 26 стран мира - РИА Новости, 27.07.2025
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16:58 27.07.2025 (обновлено: 20:58 27.07.2025)
https://ria.ru/20250727/tadzhikistan-2031794642.html
Таджикистан увеличил экспорт сельхозпродукции в 26 стран мира
Таджикистан увеличил экспорт сельхозпродукции в 26 стран мира - РИА Новости, 27.07.2025
Таджикистан увеличил экспорт сельхозпродукции в 26 стран мира
Таджикистан в январе - июне текущего года экспортировал более 90 тысяч тонн сельхозпродукции, что на 13,156 тысячи тонн больше показателя того же периода 2024... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T16:58:00+03:00
2025-07-27T20:58:00+03:00
экономика
таджикистан
россия
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ДУШАНБЕ, 27 июл - РИА Новости. Таджикистан в январе - июне текущего года экспортировал более 90 тысяч тонн сельхозпродукции, что на 13,156 тысячи тонн больше показателя того же периода 2024 года, сообщил журналистам первый замминистра сельского хозяйства республики Нурали Асозода. "За первое полугодие 2025 года из Таджикистана в 26 стран мира было экспортировано свыше 90 тысяч тонн сельскохозяйственной продукции, что на 13,156 тысячи тонн больше того же периода 2024 года, на общую сумму 33,8 миллиона долларов, что больше на 5 миллионов долларов", - сказал он. По словам Асозоды, более 25% продукции сельского хозяйства было экспортировано в Россию. Он сообщил, что основную долю экспорта сельхозпродукции составили овощи - 25,20 тысячи тонн, фрукты - 15,07 тысячи тонн, сухофрукты - более 46,10 тысячи тонн и орехи - более 1528 тонн.
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экономика, таджикистан, россия
Экономика, Таджикистан, Россия
Таджикистан увеличил экспорт сельхозпродукции в 26 стран мира

Таджикистан за полгода увеличил экспорт сельхозпродукции до более 90 тысяч тонн

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкОрехи и сухофрукты на прилавке на продуктовом рынке
Орехи и сухофрукты на прилавке на продуктовом рынке - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
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Орехи и сухофрукты на прилавке на продуктовом рынке. Архивное фото
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ДУШАНБЕ, 27 июл - РИА Новости. Таджикистан в январе - июне текущего года экспортировал более 90 тысяч тонн сельхозпродукции, что на 13,156 тысячи тонн больше показателя того же периода 2024 года, сообщил журналистам первый замминистра сельского хозяйства республики Нурали Асозода.
«
"За первое полугодие 2025 года из Таджикистана в 26 стран мира было экспортировано свыше 90 тысяч тонн сельскохозяйственной продукции, что на 13,156 тысячи тонн больше того же периода 2024 года, на общую сумму 33,8 миллиона долларов, что больше на 5 миллионов долларов", - сказал он.
По словам Асозоды, более 25% продукции сельского хозяйства было экспортировано в Россию.
Он сообщил, что основную долю экспорта сельхозпродукции составили овощи - 25,20 тысячи тонн, фрукты - 15,07 тысячи тонн, сухофрукты - более 46,10 тысячи тонн и орехи - более 1528 тонн.
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ЭкономикаТаджикистанРоссия
 
 
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