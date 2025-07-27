Таджикистан увеличил экспорт сельхозпродукции в 26 стран мира
Таджикистан за полгода увеличил экспорт сельхозпродукции до более 90 тысяч тонн
© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкОрехи и сухофрукты на прилавке на продуктовом рынке
Орехи и сухофрукты на прилавке на продуктовом рынке. Архивное фото
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ДУШАНБЕ, 27 июл - РИА Новости. Таджикистан в январе - июне текущего года экспортировал более 90 тысяч тонн сельхозпродукции, что на 13,156 тысячи тонн больше показателя того же периода 2024 года, сообщил журналистам первый замминистра сельского хозяйства республики Нурали Асозода.
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"За первое полугодие 2025 года из Таджикистана в 26 стран мира было экспортировано свыше 90 тысяч тонн сельскохозяйственной продукции, что на 13,156 тысячи тонн больше того же периода 2024 года, на общую сумму 33,8 миллиона долларов, что больше на 5 миллионов долларов", - сказал он.
По словам Асозоды, более 25% продукции сельского хозяйства было экспортировано в Россию.
Он сообщил, что основную долю экспорта сельхозпродукции составили овощи - 25,20 тысячи тонн, фрукты - 15,07 тысячи тонн, сухофрукты - более 46,10 тысячи тонн и орехи - более 1528 тонн.
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