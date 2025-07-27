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Подразделения "Восток" продолжают продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 27.07.2025
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11:17 27.07.2025 (обновлено: 11:26 27.07.2025)
https://ria.ru/20250727/svo-2031713748.html
Подразделения "Восток" продолжают продвижение в глубину обороны противника
Подразделения "Восток" продолжают продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 27.07.2025
Подразделения "Восток" продолжают продвижение в глубину обороны противника
Группировка "Восток" в течение суток продолжила продвижение в глубину обороны противника, ВСУ потеряли в зоне действия группировки более 200 военнослужащих и... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T11:17:00+03:00
2025-07-27T11:26:00+03:00
безопасность
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
запорожская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Группировка "Восток" в течение суток продолжила продвижение в глубину обороны противника, ВСУ потеряли в зоне действия группировки более 200 военнослужащих и орудие полевой артиллерии, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжают продвижение в глубину обороны противника", - говорится в сообщении.Отмечается, что нанесено поражение живой силе и технике четырех бригад теробороны и бригады нацгвардии противника в районах населенных пунктов Новогеоргиевка, Новопетровское Днепропетровской области, Культурное и Темировка Запорожской области и Зеленый Гай Донецкой Народной Республики."ВСУ потеряли более 200 военнослужащих, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены склад боеприпасов и два склада материальных средств", - добавляется в сводке ведомства.
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россия
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, днепропетровская область, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Подразделения "Восток" продолжают продвижение в глубину обороны противника

МО РФ: ВСУ потеряли более 200 военных в зоне действия группировки "Восток"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Группировка "Восток" в течение суток продолжила продвижение в глубину обороны противника, ВСУ потеряли в зоне действия группировки более 200 военнослужащих и орудие полевой артиллерии, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжают продвижение в глубину обороны противника", - говорится в сообщении.
Отмечается, что нанесено поражение живой силе и технике четырех бригад теробороны и бригады нацгвардии противника в районах населенных пунктов Новогеоргиевка, Новопетровское Днепропетровской области, Культурное и Темировка Запорожской области и Зеленый Гай Донецкой Народной Республики.
"ВСУ потеряли более 200 военнослужащих, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены склад боеприпасов и два склада материальных средств", - добавляется в сводке ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныДнепропетровская областьЗапорожская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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