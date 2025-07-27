https://ria.ru/20250727/svo-2031713748.html

Подразделения "Восток" продолжают продвижение в глубину обороны противника

Подразделения "Восток" продолжают продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 27.07.2025

Подразделения "Восток" продолжают продвижение в глубину обороны противника

Группировка "Восток" в течение суток продолжила продвижение в глубину обороны противника, ВСУ потеряли в зоне действия группировки более 200 военнослужащих и... РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T11:17:00+03:00

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2025-07-27T11:26:00+03:00

безопасность

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

днепропетровская область

запорожская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Группировка "Восток" в течение суток продолжила продвижение в глубину обороны противника, ВСУ потеряли в зоне действия группировки более 200 военнослужащих и орудие полевой артиллерии, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжают продвижение в глубину обороны противника", - говорится в сообщении.Отмечается, что нанесено поражение живой силе и технике четырех бригад теробороны и бригады нацгвардии противника в районах населенных пунктов Новогеоргиевка, Новопетровское Днепропетровской области, Культурное и Темировка Запорожской области и Зеленый Гай Донецкой Народной Республики."ВСУ потеряли более 200 военнослужащих, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены склад боеприпасов и два склада материальных средств", - добавляется в сводке ведомства.

https://ria.ru/20250726/spetsoperatsiya-2031629748.html

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безопасность, россия, вооруженные силы украины, днепропетровская область, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф)