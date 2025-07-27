В Ашдод доставили перехваченное Израилем судно с "Флотилией свободы"
Перехваченное израильскими силами судно Handala доставлено в порт Ашдода
© Freedom Flotilla Coalition/TelegramСудно Handala, принадлежащее международной инициативе по доставке гумпомощи в сектор Газа "Флотилия свободы", перехвачено силами Израиля и доставлено в порт Ашдод
© Freedom Flotilla Coalition/Telegram
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Судно Handala ("Хандала") с гуманитарной помощью международной инициативы по доставке гумпомощи в сектор Газа "Флотилии свободы", перехваченное ранее силами Израиля, доставлено в израильский порт Ашдод, передаёт агентство Франс Пресс.
Ранее "Флотилия свободы" в Telegram-канале опубликовала сообщение, в котором утверждалось, что судно Handala ("Хандала") было перехвачено, а находившиеся на нем волонтеры похищены. Организация продолжает публиковать заранее записанные видео с волонтерами, в которых те просят давить на правительства их стран для освобождения всех, кто находился на судне. Позднее МИД Израиля сообщил о том, что это судно направляется в израильскую гавань, а все пассажиры находятся в безопасности.
"Израильские силы привезли судно пропалестинских активистов "Хандала" в порт Ашдода после того, как захватили судно в международных водах и задержали экипаж", - говорится в сообщении.
Тринадцатого июля "Флотилия свободы" сообщила об отправке новой миссии в сторону сектора Газа - судно "Хандала" отплыло из Сицилии. По данным СМИ, на нем находятся около 15 активистов, которые хотят доставить в Газу медицинские принадлежности, продовольствие и детские вещи.
В июне парусное судно "Мадлен", на котором находилась экоактивистка Грета Тунберг, ирландский актер Лиам Каннингем, известный по роли в сериале "Игра престолов", и еще порядка десяти пропалестинских активистов, плыл к сектору Газа со стороны Египта. Сами активисты заявляли, что направляются в полуэксклав с гуманитарной миссией. Власти Израиля восприняли эту акцию в качестве попытки вызвать широкий общественный резонанс и подогреть антиизраильские настроения в мире на фоне кровопролитного конфликта в секторе Газа и гуманитарного кризиса. В числе пассажиров судна "Мадлен", которое двигалось в сторону сектора Газа, также была французский евродепутат Рима Хассан. Позднее активистов депортировали в свои страны.