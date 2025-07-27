Судан призвал не признавать правительство повстанцев
МИД Судана призвал соседние страны не признавать правительство повстанцев из СБР
© AP Photo / Marwan AliДым в Хартуме, Судан
© AP Photo / Marwan Ali
Дым в Хартуме, Судан. Архивное фото
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КАИР, 27 июл - РИА Новости. Власти Судана призывают соседние государства и международное сообщество не признавать правительство повстанцев из Сил быстрого реагирования (СБР), говорится в заявлении министерства иностранных дел страны.
В субботу СБР объявили состав сформированного ими на подконтрольных территориях президентского совета и назначили главу собственного правительства. Во главе совета правительства повстанцев встал командующий СБР Мухаммед Хамдан Дагло, его заместителем назначен глава "Народного движения освобождения Судана - Север" Абдельазиз аль-Хилу.
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"Министерство иностранных дел самым решительным образом осуждает объявление террористических формирований Сил быстрого реагирования о (создании - ред.) фиктивного правительства", - отмечается в заявлении МИД Судана.
Министерство подчеркнуло, что заявление повстанцев "свидетельствует об их поражении от суданских вооруженных сил".
"Правительство Судана призывает все соседние государства, международное сообщество, международные и региональные организации и все правительственные и другие органы осудить это заявление и просит не признавать и не взаимодействовать с этой нелегитимной организацией", - сообщил суданский МИД.
Ранее в мае Совет по обороне и безопасности Судана объявил о разрыве дипломатических отношений с ОАЭ из-за обвинений в поддержке ими СБР. ОАЭ заявили, что не признают решение Судана. Также суданские власти обвиняют в поддержке повстанцев Южный Судан, Чад, ЦАР и Кению.
С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между СБР под командованием Дагло и регулярной армией. Международный комитет Красного Креста (МККК) подчеркивал, что продолжающиеся бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения.
Суданский посол в России Мохаммед Сиррадж в интервью РИА Новости 4 января этого года выразил надежду, что вооруженный конфликт в его стране завершится в 2025 году. Вооруженные силы Судана 26 марта объявили о полном освобождении столицы страны Хартума от СБР и продолжают наступление на их позиции в его окрестностях. Повстанцы, в свою очередь, в первой половине апреля активизировали боевые действия на юге и западе государства, в особенности в регионах Дарфур и Кордофан, и 15 апреля объявили о формировании собственного правительства на подконтрольных территориях. Обе стороны вооруженного конфликта обвиняют друг друга в убийстве мирных жителей.
По данным Международной организации по миграции (МОМ) ООН, за два года конфликта в Судане было перемещено более 11,3 миллиона человек, что делает его крупнейшим кризисом в мире, связанным с перемещенными лицами.