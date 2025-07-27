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Судан призвал не признавать правительство повстанцев - РИА Новости, 27.07.2025
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19:18 27.07.2025 (обновлено: 19:32 27.07.2025)
https://ria.ru/20250727/sudan-2031785193.html
Судан призвал не признавать правительство повстанцев
Судан призвал не признавать правительство повстанцев - РИА Новости, 27.07.2025
Судан призвал не признавать правительство повстанцев
Власти Судана призывают соседние государства и международное сообщество не признавать правительство повстанцев из Сил быстрого реагирования (СБР), говорится в... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T19:18:00+03:00
2025-07-27T19:32:00+03:00
в мире
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союз биатлонистов россии (сбр)
международный комитет красного креста (мккк)
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КАИР, 27 июл - РИА Новости. Власти Судана призывают соседние государства и международное сообщество не признавать правительство повстанцев из Сил быстрого реагирования (СБР), говорится в заявлении министерства иностранных дел страны. В субботу СБР объявили состав сформированного ими на подконтрольных территориях президентского совета и назначили главу собственного правительства. Во главе совета правительства повстанцев встал командующий СБР Мухаммед Хамдан Дагло, его заместителем назначен глава "Народного движения освобождения Судана - Север" Абдельазиз аль-Хилу. "Министерство иностранных дел самым решительным образом осуждает объявление террористических формирований Сил быстрого реагирования о (создании - ред.) фиктивного правительства", - отмечается в заявлении МИД Судана. Министерство подчеркнуло, что заявление повстанцев "свидетельствует об их поражении от суданских вооруженных сил". "Правительство Судана призывает все соседние государства, международное сообщество, международные и региональные организации и все правительственные и другие органы осудить это заявление и просит не признавать и не взаимодействовать с этой нелегитимной организацией", - сообщил суданский МИД. Ранее в мае Совет по обороне и безопасности Судана объявил о разрыве дипломатических отношений с ОАЭ из-за обвинений в поддержке ими СБР. ОАЭ заявили, что не признают решение Судана. Также суданские власти обвиняют в поддержке повстанцев Южный Судан, Чад, ЦАР и Кению. С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между СБР под командованием Дагло и регулярной армией. Международный комитет Красного Креста (МККК) подчеркивал, что продолжающиеся бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения. Суданский посол в России Мохаммед Сиррадж в интервью РИА Новости 4 января этого года выразил надежду, что вооруженный конфликт в его стране завершится в 2025 году. Вооруженные силы Судана 26 марта объявили о полном освобождении столицы страны Хартума от СБР и продолжают наступление на их позиции в его окрестностях. Повстанцы, в свою очередь, в первой половине апреля активизировали боевые действия на юге и западе государства, в особенности в регионах Дарфур и Кордофан, и 15 апреля объявили о формировании собственного правительства на подконтрольных территориях. Обе стороны вооруженного конфликта обвиняют друг друга в убийстве мирных жителей. По данным Международной организации по миграции (МОМ) ООН, за два года конфликта в Судане было перемещено более 11,3 миллиона человек, что делает его крупнейшим кризисом в мире, связанным с перемещенными лицами.
https://ria.ru/20250726/sudan-2031669349.html
https://ria.ru/20250503/sudan-2014822545.html
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судан
оаэ
южный судан
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в мире, судан, оаэ, южный судан, союз биатлонистов россии (сбр), международный комитет красного креста (мккк), оон
В мире, Судан, ОАЭ, Южный Судан, Союз биатлонистов России (СБР), Международный комитет Красного Креста (МККК), ООН
Судан призвал не признавать правительство повстанцев

МИД Судана призвал соседние страны не признавать правительство повстанцев из СБР

© AP Photo / Marwan AliДым в Хартуме, Судан
Дым в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© AP Photo / Marwan Ali
Дым в Хартуме, Судан. Архивное фото
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КАИР, 27 июл - РИА Новости. Власти Судана призывают соседние государства и международное сообщество не признавать правительство повстанцев из Сил быстрого реагирования (СБР), говорится в заявлении министерства иностранных дел страны.
В субботу СБР объявили состав сформированного ими на подконтрольных территориях президентского совета и назначили главу собственного правительства. Во главе совета правительства повстанцев встал командующий СБР Мухаммед Хамдан Дагло, его заместителем назначен глава "Народного движения освобождения Судана - Север" Абдельазиз аль-Хилу.
В Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
Суданские повстанцы сформировали собственный президентский совет
Вчера, 22:30
«
"Министерство иностранных дел самым решительным образом осуждает объявление террористических формирований Сил быстрого реагирования о (создании - ред.) фиктивного правительства", - отмечается в заявлении МИД Судана.
Министерство подчеркнуло, что заявление повстанцев "свидетельствует об их поражении от суданских вооруженных сил".
"Правительство Судана призывает все соседние государства, международное сообщество, международные и региональные организации и все правительственные и другие органы осудить это заявление и просит не признавать и не взаимодействовать с этой нелегитимной организацией", - сообщил суданский МИД.
Ранее в мае Совет по обороне и безопасности Судана объявил о разрыве дипломатических отношений с ОАЭ из-за обвинений в поддержке ими СБР. ОАЭ заявили, что не признают решение Судана. Также суданские власти обвиняют в поддержке повстанцев Южный Судан, Чад, ЦАР и Кению.
Военнослужащие в Судане - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
Власти Судана обвинили повстанцев из СБР в убийстве 300 мирных жителей
3 мая, 23:56
С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между СБР под командованием Дагло и регулярной армией. Международный комитет Красного Креста (МККК) подчеркивал, что продолжающиеся бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения.
Суданский посол в России Мохаммед Сиррадж в интервью РИА Новости 4 января этого года выразил надежду, что вооруженный конфликт в его стране завершится в 2025 году. Вооруженные силы Судана 26 марта объявили о полном освобождении столицы страны Хартума от СБР и продолжают наступление на их позиции в его окрестностях. Повстанцы, в свою очередь, в первой половине апреля активизировали боевые действия на юге и западе государства, в особенности в регионах Дарфур и Кордофан, и 15 апреля объявили о формировании собственного правительства на подконтрольных территориях. Обе стороны вооруженного конфликта обвиняют друг друга в убийстве мирных жителей.
По данным Международной организации по миграции (МОМ) ООН, за два года конфликта в Судане было перемещено более 11,3 миллиона человек, что делает его крупнейшим кризисом в мире, связанным с перемещенными лицами.
Дым в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
Власти Судана заявили, что повстанцы используют запрещенное оружие из США
27 мая, 00:41
 
В миреСуданОАЭЮжный СуданСоюз биатлонистов России (СБР)Международный комитет Красного Креста (МККК)ООН
 
 
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