https://ria.ru/20250727/sudan-2031785193.html

Судан призвал не признавать правительство повстанцев

Судан призвал не признавать правительство повстанцев - РИА Новости, 27.07.2025

Судан призвал не признавать правительство повстанцев

Власти Судана призывают соседние государства и международное сообщество не признавать правительство повстанцев из Сил быстрого реагирования (СБР), говорится в... РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T19:18:00+03:00

2025-07-27T19:18:00+03:00

2025-07-27T19:32:00+03:00

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КАИР, 27 июл - РИА Новости. Власти Судана призывают соседние государства и международное сообщество не признавать правительство повстанцев из Сил быстрого реагирования (СБР), говорится в заявлении министерства иностранных дел страны. В субботу СБР объявили состав сформированного ими на подконтрольных территориях президентского совета и назначили главу собственного правительства. Во главе совета правительства повстанцев встал командующий СБР Мухаммед Хамдан Дагло, его заместителем назначен глава "Народного движения освобождения Судана - Север" Абдельазиз аль-Хилу. "Министерство иностранных дел самым решительным образом осуждает объявление террористических формирований Сил быстрого реагирования о (создании - ред.) фиктивного правительства", - отмечается в заявлении МИД Судана. Министерство подчеркнуло, что заявление повстанцев "свидетельствует об их поражении от суданских вооруженных сил". "Правительство Судана призывает все соседние государства, международное сообщество, международные и региональные организации и все правительственные и другие органы осудить это заявление и просит не признавать и не взаимодействовать с этой нелегитимной организацией", - сообщил суданский МИД. Ранее в мае Совет по обороне и безопасности Судана объявил о разрыве дипломатических отношений с ОАЭ из-за обвинений в поддержке ими СБР. ОАЭ заявили, что не признают решение Судана. Также суданские власти обвиняют в поддержке повстанцев Южный Судан, Чад, ЦАР и Кению. С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между СБР под командованием Дагло и регулярной армией. Международный комитет Красного Креста (МККК) подчеркивал, что продолжающиеся бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения. Суданский посол в России Мохаммед Сиррадж в интервью РИА Новости 4 января этого года выразил надежду, что вооруженный конфликт в его стране завершится в 2025 году. Вооруженные силы Судана 26 марта объявили о полном освобождении столицы страны Хартума от СБР и продолжают наступление на их позиции в его окрестностях. Повстанцы, в свою очередь, в первой половине апреля активизировали боевые действия на юге и западе государства, в особенности в регионах Дарфур и Кордофан, и 15 апреля объявили о формировании собственного правительства на подконтрольных территориях. Обе стороны вооруженного конфликта обвиняют друг друга в убийстве мирных жителей. По данным Международной организации по миграции (МОМ) ООН, за два года конфликта в Судане было перемещено более 11,3 миллиона человек, что делает его крупнейшим кризисом в мире, связанным с перемещенными лицами.

https://ria.ru/20250726/sudan-2031669349.html

https://ria.ru/20250503/sudan-2014822545.html

https://ria.ru/20250527/sudan-2019231788.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, судан, оаэ, южный судан, союз биатлонистов россии (сбр), международный комитет красного креста (мккк), оон