https://ria.ru/20250727/strelba-2031732539.html

"Адмирал Головко" провел ракетную стрельбу в Баренцевом море

"Адмирал Головко" провел ракетную стрельбу в Баренцевом море - РИА Новости, 27.07.2025

"Адмирал Головко" провел ракетную стрельбу в Баренцевом море

Фрегат "Адмирал Головко", атомный подводный крейсер "Орёл" и комплекс "Бастион" провели ракетную стрельбу по групповой морской цели в Баренцевом море в рамках... РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T13:44:00+03:00

2025-07-27T13:44:00+03:00

2025-07-27T13:44:00+03:00

безопасность

баренцево море

министерство обороны рф (минобороны рф)

каспийская флотилия

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Фрегат "Адмирал Головко", атомный подводный крейсер "Орёл" и комплекс "Бастион" провели ракетную стрельбу по групповой морской цели в Баренцевом море в рамках учений "Июльский шторм", сообщили в Минобороны РФ. Учения завершились 27 июля. "В заключительный день масштабных маневров на Северном флоте была выполнена совместная ракетная стрельба фрегата "Адмирал Головко", атомного подводного ракетного крейсера "Орёл" и берегового ракетного комплекса "Бастион" крылатыми ракетами "Калибр", "Гранит" и "Оникс" по групповой морской цели в Баренцевом море", - говорится в сообщении. В ведомстве рассказали, что с начала учения силы флотов и Каспийской флотилии, морской авиации и береговых войск осуществляли развертывание в районы боевого предназначения, оборону районов базирования и районов морской экономической деятельности, вели противолодочные действия в составе поисково-ударных группировок. Кроме того, они отражали атаки средств воздушного нападения, безэкипажных катеров и беспилотников условного противника, отрабатывали мероприятия по обеспечению безопасности судоходства, наносили одиночные и совместных удары по береговым объектам и морским целям с применением высокоточного оружия большой дальности.

https://ria.ru/20250727/vmf-2031726994.html

https://ria.ru/20250725/den_vmf-1959233813.html

баренцево море

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, баренцево море, министерство обороны рф (минобороны рф), каспийская флотилия