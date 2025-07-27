https://ria.ru/20250727/strelba-2031732539.html
"Адмирал Головко" провел ракетную стрельбу в Баренцевом море
"Адмирал Головко" провел ракетную стрельбу в Баренцевом море - РИА Новости, 27.07.2025
"Адмирал Головко" провел ракетную стрельбу в Баренцевом море
Фрегат "Адмирал Головко", атомный подводный крейсер "Орёл" и комплекс "Бастион" провели ракетную стрельбу по групповой морской цели в Баренцевом море в рамках... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T13:44:00+03:00
2025-07-27T13:44:00+03:00
2025-07-27T13:44:00+03:00
безопасность
баренцево море
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каспийская флотилия
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Фрегат "Адмирал Головко", атомный подводный крейсер "Орёл" и комплекс "Бастион" провели ракетную стрельбу по групповой морской цели в Баренцевом море в рамках учений "Июльский шторм", сообщили в Минобороны РФ. Учения завершились 27 июля. "В заключительный день масштабных маневров на Северном флоте была выполнена совместная ракетная стрельба фрегата "Адмирал Головко", атомного подводного ракетного крейсера "Орёл" и берегового ракетного комплекса "Бастион" крылатыми ракетами "Калибр", "Гранит" и "Оникс" по групповой морской цели в Баренцевом море", - говорится в сообщении. В ведомстве рассказали, что с начала учения силы флотов и Каспийской флотилии, морской авиации и береговых войск осуществляли развертывание в районы боевого предназначения, оборону районов базирования и районов морской экономической деятельности, вели противолодочные действия в составе поисково-ударных группировок. Кроме того, они отражали атаки средств воздушного нападения, безэкипажных катеров и беспилотников условного противника, отрабатывали мероприятия по обеспечению безопасности судоходства, наносили одиночные и совместных удары по береговым объектам и морским целям с применением высокоточного оружия большой дальности.
https://ria.ru/20250727/vmf-2031726994.html
https://ria.ru/20250725/den_vmf-1959233813.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, баренцево море, министерство обороны рф (минобороны рф), каспийская флотилия
Безопасность, Баренцево море, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Каспийская флотилия
"Адмирал Головко" провел ракетную стрельбу в Баренцевом море
"Адмирал Головко" и "Бастион" провели ракетную стрельбу в Баренцевом море
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Фрегат "Адмирал Головко", атомный подводный крейсер "Орёл" и комплекс "Бастион" провели ракетную стрельбу по групповой морской цели в Баренцевом море в рамках учений "Июльский шторм", сообщили в Минобороны РФ.
Учения завершились 27 июля.
"В заключительный день масштабных маневров на Северном флоте была выполнена совместная ракетная стрельба фрегата "Адмирал Головко", атомного подводного ракетного крейсера "Орёл" и берегового ракетного комплекса "Бастион" крылатыми ракетами "Калибр", "Гранит" и "Оникс" по групповой морской цели в Баренцевом море", - говорится в сообщении.
В ведомстве рассказали, что с начала учения силы флотов и Каспийской флотилии
, морской авиации и береговых войск осуществляли развертывание в районы боевого предназначения, оборону районов базирования и районов морской экономической деятельности, вели противолодочные действия в составе поисково-ударных группировок.
Кроме того, они отражали атаки средств воздушного нападения, безэкипажных катеров и беспилотников условного противника, отрабатывали мероприятия по обеспечению безопасности судоходства, наносили одиночные и совместных удары по береговым объектам и морским целям с применением высокоточного оружия большой дальности.