Французский политик сравнил торговые сделки с США у ЕС и у Британии
Филиппо: ЕС заключил гораздо менее выгодную торговую сделку с США, чем Британия
© AP Photo / Adrienne SurprenantЛидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо
© AP Photo / Adrienne Surprenant
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. ЕС заключил намного менее выгодную торговую сделку с США, чем Великобритания, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
В воскресенье глава ЕК и американский президент Дональд Трамп достигли торговой сделки, согласно которой практически ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, ЕС обязался закупать у США СПГ и ядерное топливо, а также оружие.
"(Президент США Дональд - ред.) только что навязал (главе ЕК Урсуле - ред.) фон дер Ляйен драматичное для нас торговое соглашение, которое намного менее выгодное, чем то, которое Великобритания согласовала в одиночном и суверенном порядке с США в июне благодаря Brexit (выходу Британии из ЕС - ред.)", - написал политик на своей странице в соцсети Х.
По мнению Филиппо, Францию "раскатали" в результате сделки, которую заключил ЕС для всех стран блока. Он обратил внимание, что тогда как Британия договорилась с США о 10-процентных пошлинах и даже отсутствии пошлин для некоторых секторов экономики, ЕС согласовал лишь 15-процентные американские пошлины на свою продукцию, не введя пошлин со своей стороны и при этом пообещав инвестировать сотни миллиардов долларов в США.
Франция, по его мнению, могла бы заключить с США гораздо более благоприятную сделку, если бы вышла из Евросоюза.