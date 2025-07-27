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Французский политик сравнил торговые сделки с США у ЕС и у Британии - РИА Новости, 27.07.2025
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23:28 27.07.2025
https://ria.ru/20250727/ssha-2031811419.html
Французский политик сравнил торговые сделки с США у ЕС и у Британии
Французский политик сравнил торговые сделки с США у ЕС и у Британии - РИА Новости, 27.07.2025
Французский политик сравнил торговые сделки с США у ЕС и у Британии
ЕС заключил намного менее выгодную торговую сделку с США, чем Великобритания, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T23:28:00+03:00
2025-07-27T23:28:00+03:00
в мире
сша
великобритания
франция
флориан филиппо
дональд трамп
евросоюз
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. ЕС заключил намного менее выгодную торговую сделку с США, чем Великобритания, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. В воскресенье глава ЕК и американский президент Дональд Трамп достигли торговой сделки, согласно которой практически ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, ЕС обязался закупать у США СПГ и ядерное топливо, а также оружие. "(Президент США Дональд - ред.) только что навязал (главе ЕК Урсуле - ред.) фон дер Ляйен драматичное для нас торговое соглашение, которое намного менее выгодное, чем то, которое Великобритания согласовала в одиночном и суверенном порядке с США в июне благодаря Brexit (выходу Британии из ЕС - ред.)", - написал политик на своей странице в соцсети Х. По мнению Филиппо, Францию "раскатали" в результате сделки, которую заключил ЕС для всех стран блока. Он обратил внимание, что тогда как Британия договорилась с США о 10-процентных пошлинах и даже отсутствии пошлин для некоторых секторов экономики, ЕС согласовал лишь 15-процентные американские пошлины на свою продукцию, не введя пошлин со своей стороны и при этом пообещав инвестировать сотни миллиардов долларов в США. Франция, по его мнению, могла бы заключить с США гораздо более благоприятную сделку, если бы вышла из Евросоюза.
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в мире, сша, великобритания, франция, флориан филиппо, дональд трамп, евросоюз, еврокомиссия, патриот
В мире, США, Великобритания, Франция, Флориан Филиппо, Дональд Трамп, Евросоюз, Еврокомиссия, Патриот
Французский политик сравнил торговые сделки с США у ЕС и у Британии

Филиппо: ЕС заключил гораздо менее выгодную торговую сделку с США, чем Британия

© AP Photo / Adrienne SurprenantЛидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо
Лидер французской партии Патриоты Флориан Филиппо - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© AP Photo / Adrienne Surprenant
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. ЕС заключил намного менее выгодную торговую сделку с США, чем Великобритания, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
В воскресенье глава ЕК и американский президент Дональд Трамп достигли торговой сделки, согласно которой практически ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, ЕС обязался закупать у США СПГ и ядерное топливо, а также оружие.
"(Президент США Дональд - ред.) только что навязал (главе ЕК Урсуле - ред.) фон дер Ляйен драматичное для нас торговое соглашение, которое намного менее выгодное, чем то, которое Великобритания согласовала в одиночном и суверенном порядке с США в июне благодаря Brexit (выходу Британии из ЕС - ред.)", - написал политик на своей странице в соцсети Х.
По мнению Филиппо, Францию "раскатали" в результате сделки, которую заключил ЕС для всех стран блока. Он обратил внимание, что тогда как Британия договорилась с США о 10-процентных пошлинах и даже отсутствии пошлин для некоторых секторов экономики, ЕС согласовал лишь 15-процентные американские пошлины на свою продукцию, не введя пошлин со своей стороны и при этом пообещав инвестировать сотни миллиардов долларов в США.
Франция, по его мнению, могла бы заключить с США гораздо более благоприятную сделку, если бы вышла из Евросоюза.
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В миреСШАВеликобританияФранцияФлориан ФилиппоДональд ТрампЕвросоюзЕврокомиссияПатриот
 
 
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