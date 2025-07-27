https://ria.ru/20250727/ssha-2031811419.html

Французский политик сравнил торговые сделки с США у ЕС и у Британии

Французский политик сравнил торговые сделки с США у ЕС и у Британии - РИА Новости, 27.07.2025

Французский политик сравнил торговые сделки с США у ЕС и у Британии

ЕС заключил намного менее выгодную торговую сделку с США, чем Великобритания, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T23:28:00+03:00

2025-07-27T23:28:00+03:00

2025-07-27T23:28:00+03:00

в мире

сша

великобритания

франция

флориан филиппо

дональд трамп

евросоюз

еврокомиссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/14/1973800371_719:725:3072:2048_1920x0_80_0_0_54429e1f8e35cb81dfa3fac5d5d4e1d2.jpg

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. ЕС заключил намного менее выгодную торговую сделку с США, чем Великобритания, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. В воскресенье глава ЕК и американский президент Дональд Трамп достигли торговой сделки, согласно которой практически ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, ЕС обязался закупать у США СПГ и ядерное топливо, а также оружие. "(Президент США Дональд - ред.) только что навязал (главе ЕК Урсуле - ред.) фон дер Ляйен драматичное для нас торговое соглашение, которое намного менее выгодное, чем то, которое Великобритания согласовала в одиночном и суверенном порядке с США в июне благодаря Brexit (выходу Британии из ЕС - ред.)", - написал политик на своей странице в соцсети Х. По мнению Филиппо, Францию "раскатали" в результате сделки, которую заключил ЕС для всех стран блока. Он обратил внимание, что тогда как Британия договорилась с США о 10-процентных пошлинах и даже отсутствии пошлин для некоторых секторов экономики, ЕС согласовал лишь 15-процентные американские пошлины на свою продукцию, не введя пошлин со своей стороны и при этом пообещав инвестировать сотни миллиардов долларов в США. Франция, по его мнению, могла бы заключить с США гораздо более благоприятную сделку, если бы вышла из Евросоюза.

https://ria.ru/20250727/es-2031806211.html

сша

великобритания

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, великобритания, франция, флориан филиппо, дональд трамп, евросоюз, еврокомиссия, патриот