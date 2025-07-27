https://ria.ru/20250727/ssha-2031802443.html

Президент Южной Кореи пообещал укреплять альянс с США

Президент Южной Кореи пообещал укреплять альянс с США - РИА Новости, 27.07.2025

Президент Южной Кореи пообещал укреплять альянс с США

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён пообещал укреплять "скрепленный кровью" альянс с США по случаю празднования 72-й годовщины подписания соглашения о перемирии в... РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T22:00:00+03:00

2025-07-27T22:00:00+03:00

2025-07-27T22:00:00+03:00

в мире

сша

южная корея

кндр (северная корея)

ли чжэ мен

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/16/1985167718_0:215:3072:1942_1920x0_80_0_0_a1d176b2540fc2646f5aa4d61d307ec9.jpg

СЕУЛ, 27 июл - РИА Новости. Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён пообещал укреплять "скрепленный кровью" альянс с США по случаю празднования 72-й годовщины подписания соглашения о перемирии в Корейской войне 1950-1953 годов, передает агентство Ренхап. Ли Чжэ Мён подтвердил приверженность двустороннему союзу в речи, которую зачитал от его имени министр по делам ветеранов Квон О Ыль в ходе церемонии у мемориала ветеранам Корейской войны в Вашингтоне. "Прилагая всесторонние усилия в политике, экономике, безопасности и культуре, мы продолжим укреплять корейско-американский альянс, выкованный кровью, и обеспечим, чтобы на Корейском полуострове были твердо установлены свобода и мир", - подчеркнул президент в послании. Церемония прошла у Стены памяти, построенной совместно Сеулом и Вашингтоном в 2022 году. На ней высечены имена 43 808 погибших, в том числе 36 634 военнослужащих США и 7 174 южнокорейских военнослужащих, служивших в составе американской армии. Ли Чжэ Мён отметил, что из 22 стран, принимавших участие в войне, США направили наибольшее количество военнослужащих - 1,79 миллиона, при этом около 36 тысяч человек погибли, более 92 тысяч получили ранения и около 8000 пропали без вести или взяты в плен. "От имени Республики Корея я еще раз выражаю глубокую благодарность за их благородную жертву и преданность делу", - добавил он. Президент также заверил, что Южная Корея продолжит чтить вклад ветеранов и передавать их наследие будущим поколениям. В этот же день в Южной Корее в выставочном центре KINTEX в городе Коян прошла церемония под девизом "Свобода и мир, защищенные вместе - к будущему" в честь всех участников Корейской войны под флагом ООН. На ней премьер-министр Ким Мин Сок заявил, что страна намерена "твердо защищать Республику Корея и расширять союз мира в ответ на благородную жертву" ветеранов. "Наш союз становится крепче, и мы вместе идем к будущему мира и процветания", - заявил премьер. Отмечается, что в церемонии приняли участие пятеро зарубежных ветеранов. Корейская война - вооруженный конфликт между Корейской Народно-Демократической Республикой и Республикой Корея - началась 25 июня 1950 года и продолжалась до 27 июля 1953 года. Война велась с участием на стороне КНДР военного контингента Китая и военных специалистов и частей ВВС СССР, на стороне Южной Кореи - вооруженных сил США и ряда государств в составе многонациональных сил ООН. Корейский полуостров формально до сих пор находится в состоянии войны, поскольку Корейская война закончилась подписанием перемирия, а не мирного договора. Его подписали командующие войсками КНДР и Китая - с одной стороны, и США под флагом ООН - с другой. Годовщина подписания перемирия 27 июля отмечается в обеих Кореях, но на Юге дату считают годовщиной перемирия, в то время как в КНДР этот праздник отмечают как День Победы.

https://ria.ru/20250721/koreja-2030395218.html

https://ria.ru/20250709/koreja-2028056798.html

сша

южная корея

кндр (северная корея)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, южная корея, кндр (северная корея), ли чжэ мен, оон