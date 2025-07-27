Спецоперация, 27 июля: ВСУ потеряли за сутки около 1210 военных
Танк Т-80БВМ стреляет по позициям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. ВСУ потеряли за сутки порядка 1210 военнослужащих на разных направлениях СВО, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
Подразделения группировки "Запад" уничтожили станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США, сообщило ведомство.
Средства ПВО сбили две управляемые авиационные бомбы, три реактивных снаряда системы залпового огня Vampire чешского производства, а также 291 БПЛА, отметило военное ведомство.
Учение "Июльский шторм" проходит с учетом СВО
Президент России Владимир Путин в воскресенье по видеосвязи обратился к участникам оперативных учений "Июльский шторм", которые проводятся с 23 июля. Он подчеркнул, что цель оперативных учений ВМФ - решение комплекса нестандартных, приближенных к боевым оперативных и тактических задач, в том числе с учетом опыта специальной военной операции.
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"Основная цель учений - это детальная отработка действий частей и соединений флота при отражении нападения с моря, решение всего комплекса наиболее сложных, нестандартных, приближенных к боевым оперативных, тактических и других задач, в том числе с учётом опыта, полученного в ходе специальной военной операции", - заявил Путин.
Он уточнил, что идёт отработка практических навыков оперативного состава всех уровней по управлению силами флота в условиях, приближённых к боевым.
Президент добавил, что изучается слаженность экипажей кораблей, боевых расчётов морской авиации и береговых ракетных комплексов.
Об урегулировании конфликта
Россия по украинскому урегулированию предпочитает политико-дипломатические средства, но СВО началась, когда такие средства отвергли Киев и Запад, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что СВО продолжается в условиях, когда эти средства стали невозможными, когда все предложения о диалоге были отвергнуты и самой Украиной, и западниками. Если удастся перейти в русло дипломатического урегулирования, тогда это пойдет уже в предпочтительном варианте для РФ, добавил он.
Кроме того, по словам Пескова, необходимо сначала урегулировать ситуацию с Украиной, а потом думать о том, как будут выстраиваться отношения с Украиной после СВО.
О политическом пиаре на детях
Россия никогда не политизировала тему возвращения детей родителям на Украину, заявил РИА Новости помощник президента РФ, глава российской переговорной группы с украинскими представителями Владимир Мединский.
Мединский сообщил РИА Новости, что на Украине не все серьезно относятся к теме возвращения детей, есть те, кто делает на этом политический пиар. Но есть граждане, для которых этот вопрос жизненно важен, особенно для родственников детей.
Ранее по итогам второго раунда переговоров украинская делегация передала России список якобы похищенных с Украины 339 детей. В ходе пресс-конференции по итогам третьего раунда переговоров в Стамбуле Мединский заявил, что большое число детей из украинского списка никогда не были на территории России. Кроме того, выяснилось, что 50 фамилий из списка принадлежат взрослым людям. При этом часть детей уже возвращена на Украину, эта работа продолжается.
Взрывы в Одессе и Сумах
Взрыв прогремел в Одессе на Украине на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило украинское издание Новости.LIVE.
В Одесской области звучали сигналы воздушной тревоги.
В то же время взрывы вновь прогремели в воскресенье в городе Сумы на севере Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Сумах. Позднее "Общественное" сообщило о перебоях электроэнергии в городе.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской области воздушная тревога звучит с 13.45.
В свою очередь ударом в Харькове поражены ПВО и пункты управления ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18