https://ria.ru/20250727/spetsoperatsiya-2031688273.html

Саперы "Днепра" проводят разминирование на Ореховском направлении

Саперы "Днепра" проводят разминирование на Ореховском направлении - РИА Новости, 27.07.2025

Саперы "Днепра" проводят разминирование на Ореховском направлении

Саперы 42-й гвардейской дивизии группировки войск "Днепр" проводят разминирование населенных пунктов на ореховском направлении в Запорожской области от... РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T05:03:00+03:00

2025-07-27T05:03:00+03:00

2025-07-27T05:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МЕЛИТОПОЛЬ, 27 июл — РИА Новости. Саперы 42-й гвардейской дивизии группировки войск "Днепр" проводят разминирование населенных пунктов на ореховском направлении в Запорожской области от оставленных ВСУ мин, которые представляют опасность для мирного населения, сообщили в Минобороны России. "Военнослужащие инженерно-саперных подразделений ежедневно выполняют задачи по обнаружению и обезвреживанию мин и других взрывоопасных предметов, установленных противником в населенных пунктах. В ходе работ по разминированию саперы обнаруживают значительное количество опасных предметов, в том числе в жилых районах, где проживает мирное население", - сообщили в Минобороны. Как сообщили в оборонном ведомстве, при отступлении украинские боевики пытаются заминировать как можно больше пространства, чтобы сделать мирную жизнь на этих территориях невозможной.По словам заместителя командира инженерно-саперного взвода с позывным "Дембель", саперы помогают мирным жителям,. Тем не менее, ВСУ предпринимают попытки помешать разминированию, атакую российских специалистов беспилотниками и артиллерией, пояснил "Дембель".

https://ria.ru/20250727/spetsoperatsiya-2031688157.html

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безопасность, запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)