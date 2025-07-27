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Саперы "Днепра" проводят разминирование на Ореховском направлении - РИА Новости, 27.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:03 27.07.2025 (обновлено: 05:43 27.07.2025)
https://ria.ru/20250727/spetsoperatsiya-2031688273.html
Саперы "Днепра" проводят разминирование на Ореховском направлении
Саперы "Днепра" проводят разминирование на Ореховском направлении - РИА Новости, 27.07.2025
Саперы "Днепра" проводят разминирование на Ореховском направлении
Саперы 42-й гвардейской дивизии группировки войск "Днепр" проводят разминирование населенных пунктов на ореховском направлении в Запорожской области от... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T05:03:00+03:00
2025-07-27T05:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МЕЛИТОПОЛЬ, 27 июл — РИА Новости. Саперы 42-й гвардейской дивизии группировки войск "Днепр" проводят разминирование населенных пунктов на ореховском направлении в Запорожской области от оставленных ВСУ мин, которые представляют опасность для мирного населения, сообщили в Минобороны России. "Военнослужащие инженерно-саперных подразделений ежедневно выполняют задачи по обнаружению и обезвреживанию мин и других взрывоопасных предметов, установленных противником в населенных пунктах. В ходе работ по разминированию саперы обнаруживают значительное количество опасных предметов, в том числе в жилых районах, где проживает мирное население", - сообщили в Минобороны. Как сообщили в оборонном ведомстве, при отступлении украинские боевики пытаются заминировать как можно больше пространства, чтобы сделать мирную жизнь на этих территориях невозможной.По словам заместителя командира инженерно-саперного взвода с позывным "Дембель", саперы помогают мирным жителям,. Тем не менее, ВСУ предпринимают попытки помешать разминированию, атакую российских специалистов беспилотниками и артиллерией, пояснил "Дембель".
https://ria.ru/20250727/spetsoperatsiya-2031688157.html
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безопасность, запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Саперы "Днепра" проводят разминирование на Ореховском направлении

Минобороны: саперы "Днепра" проводят разминирование на Ореховском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие во зоне СВО
Российские военнослужащие во зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие во зоне СВО. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 27 июл — РИА Новости. Саперы 42-й гвардейской дивизии группировки войск "Днепр" проводят разминирование населенных пунктов на ореховском направлении в Запорожской области от оставленных ВСУ мин, которые представляют опасность для мирного населения, сообщили в Минобороны России.
«
"Военнослужащие инженерно-саперных подразделений ежедневно выполняют задачи по обнаружению и обезвреживанию мин и других взрывоопасных предметов, установленных противником в населенных пунктах. В ходе работ по разминированию саперы обнаруживают значительное количество опасных предметов, в том числе в жилых районах, где проживает мирное население", - сообщили в Минобороны.
Как сообщили в оборонном ведомстве, при отступлении украинские боевики пытаются заминировать как можно больше пространства, чтобы сделать мирную жизнь на этих территориях невозможной.
По словам заместителя командира инженерно-саперного взвода с позывным "Дембель", саперы помогают мирным жителям,. Тем не менее, ВСУ предпринимают попытки помешать разминированию, атакую российских специалистов беспилотниками и артиллерией, пояснил "Дембель".
Оператор FPV-дрона - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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