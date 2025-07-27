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Саперы "Днепра" проводят разминирование на Ореховском направлении
Саперы "Днепра" проводят разминирование на Ореховском направлении - РИА Новости, 27.07.2025
Саперы "Днепра" проводят разминирование на Ореховском направлении
Саперы 42-й гвардейской дивизии группировки войск "Днепр" проводят разминирование населенных пунктов на ореховском направлении в Запорожской области от... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T05:03:00+03:00
2025-07-27T05:03:00+03:00
2025-07-27T05:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
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МЕЛИТОПОЛЬ, 27 июл — РИА Новости. Саперы 42-й гвардейской дивизии группировки войск "Днепр" проводят разминирование населенных пунктов на ореховском направлении в Запорожской области от оставленных ВСУ мин, которые представляют опасность для мирного населения, сообщили в Минобороны России. "Военнослужащие инженерно-саперных подразделений ежедневно выполняют задачи по обнаружению и обезвреживанию мин и других взрывоопасных предметов, установленных противником в населенных пунктах. В ходе работ по разминированию саперы обнаруживают значительное количество опасных предметов, в том числе в жилых районах, где проживает мирное население", - сообщили в Минобороны. Как сообщили в оборонном ведомстве, при отступлении украинские боевики пытаются заминировать как можно больше пространства, чтобы сделать мирную жизнь на этих территориях невозможной.По словам заместителя командира инженерно-саперного взвода с позывным "Дембель", саперы помогают мирным жителям,. Тем не менее, ВСУ предпринимают попытки помешать разминированию, атакую российских специалистов беспилотниками и артиллерией, пояснил "Дембель".
https://ria.ru/20250727/spetsoperatsiya-2031688157.html
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безопасность, запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Саперы "Днепра" проводят разминирование на Ореховском направлении
Минобороны: саперы "Днепра" проводят разминирование на Ореховском направлении