https://ria.ru/20250727/slovakija-2031787155.html

В Словакии разбился легкомоторный самолет

В Словакии разбился легкомоторный самолет - РИА Новости, 27.07.2025

В Словакии разбился легкомоторный самолет

Пилот, управлявший легкомоторным самолетом, погиб при его крушении в Словакии, сообщила в воскресенье словацкая полиция. РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T15:44:00+03:00

2025-07-27T15:44:00+03:00

2025-07-27T19:44:00+03:00

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БРАТИСЛАВА, 27 июл - РИА Новости. Пилот, управлявший легкомоторным самолетом, погиб при его крушении в Словакии, сообщила в воскресенье словацкая полиция. "Сегодня в первой половине дня произошло падение малого моторного самолета на поле в поселке Тврдошовце в округе Нове-Замки (на юго-западе Словакии - ред.). На место немедленно были направлены все спасательные службы. В обломках самолета находился 81-летний пилот, который, к сожалению, признаков жизни не подавал", - говорится в сообщении полиции в социальной сети Facebook*.В полиции добавили, что расследованием причин крушения самолета занимаются специалисты.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250630/samolet-2026208756.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, словакия, россия, facebook