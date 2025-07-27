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В Словакии разбился легкомоторный самолет - РИА Новости, 27.07.2025
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15:44 27.07.2025 (обновлено: 19:44 27.07.2025)
https://ria.ru/20250727/slovakija-2031787155.html
В Словакии разбился легкомоторный самолет
В Словакии разбился легкомоторный самолет - РИА Новости, 27.07.2025
В Словакии разбился легкомоторный самолет
Пилот, управлявший легкомоторным самолетом, погиб при его крушении в Словакии, сообщила в воскресенье словацкая полиция. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T15:44:00+03:00
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БРАТИСЛАВА, 27 июл - РИА Новости. Пилот, управлявший легкомоторным самолетом, погиб при его крушении в Словакии, сообщила в воскресенье словацкая полиция. "Сегодня в первой половине дня произошло падение малого моторного самолета на поле в поселке Тврдошовце в округе Нове-Замки (на юго-западе Словакии - ред.). На место немедленно были направлены все спасательные службы. В обломках самолета находился 81-летний пилот, который, к сожалению, признаков жизни не подавал", - говорится в сообщении полиции в социальной сети Facebook*.В полиции добавили, что расследованием причин крушения самолета занимаются специалисты.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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В Словакии разбился легкомоторный самолет

В Словакии разбился легкомоторный самолет, пилот погиб

© Flickr / Anthony CitranoКарета скорой помощи в Словакии
Карета скорой помощи в Словакии - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© Flickr / Anthony Citrano
Карета скорой помощи в Словакии. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 27 июл - РИА Новости. Пилот, управлявший легкомоторным самолетом, погиб при его крушении в Словакии, сообщила в воскресенье словацкая полиция.
«
"Сегодня в первой половине дня произошло падение малого моторного самолета на поле в поселке Тврдошовце в округе Нове-Замки (на юго-западе Словакии - ред.). На место немедленно были направлены все спасательные службы. В обломках самолета находился 81-летний пилот, который, к сожалению, признаков жизни не подавал", - говорится в сообщении полиции в социальной сети Facebook*.
В полиции добавили, что расследованием причин крушения самолета занимаются специалисты.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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