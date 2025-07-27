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В Словакии разбился легкомоторный самолет
В Словакии разбился легкомоторный самолет - РИА Новости, 27.07.2025
В Словакии разбился легкомоторный самолет
Пилот, управлявший легкомоторным самолетом, погиб при его крушении в Словакии, сообщила в воскресенье словацкая полиция. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T15:44:00+03:00
2025-07-27T15:44:00+03:00
2025-07-27T19:44:00+03:00
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БРАТИСЛАВА, 27 июл - РИА Новости. Пилот, управлявший легкомоторным самолетом, погиб при его крушении в Словакии, сообщила в воскресенье словацкая полиция. "Сегодня в первой половине дня произошло падение малого моторного самолета на поле в поселке Тврдошовце в округе Нове-Замки (на юго-западе Словакии - ред.). На место немедленно были направлены все спасательные службы. В обломках самолета находился 81-летний пилот, который, к сожалению, признаков жизни не подавал", - говорится в сообщении полиции в социальной сети Facebook*.В полиции добавили, что расследованием причин крушения самолета занимаются специалисты.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, словакия, россия, facebook
В мире, Словакия, Россия, Facebook
В Словакии разбился легкомоторный самолет
В Словакии разбился легкомоторный самолет, пилот погиб