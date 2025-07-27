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Сийярто рассказал, кто помешал Трампу добиться большего по Украине
Сийярто рассказал, кто помешал Трампу добиться большего по Украине - РИА Новости, 27.07.2025
Сийярто рассказал, кто помешал Трампу добиться большего по Украине
Президент США Дональд Трамп добился бы большего в переговорах по Украине, если бы не помехи со стороны его предшественника Джо Байдена и стран ЕС, заявил... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T07:08:00+03:00
2025-07-27T07:08:00+03:00
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ООН, 27 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп добился бы большего в переговорах по Украине, если бы не помехи со стороны его предшественника Джо Байдена и стран ЕС, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью РИА Новости. "Если бы бывший президент Байден и если бы европейские лидеры не препятствовали мирным усилиям президента Трампа в последние полгода, он мог бы добиться гораздо большего успеха по сравнению с нынешней ситуацией", - сказал Сийярто. Он отметил, что европейские и американские лидеры, препятствовавшие усилиям президента Трампа, несут очень большую ответственность за то, что происходит на поле боя.
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в мире, украина, дональд трамп, петер сийярто, джо байден
В мире, Украина, Дональд Трамп, Петер Сийярто, Джо Байден
Сийярто рассказал, кто помешал Трампу добиться большего по Украине
Сийярто: Трамп мог добиться большего по Украине, если бы не Байден и ЕС