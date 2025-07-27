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Сийярто рассказал, кто помешал Трампу добиться большего по Украине - РИА Новости, 27.07.2025
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07:08 27.07.2025
https://ria.ru/20250727/siyyarto-2031691822.html
Сийярто рассказал, кто помешал Трампу добиться большего по Украине
Сийярто рассказал, кто помешал Трампу добиться большего по Украине - РИА Новости, 27.07.2025
Сийярто рассказал, кто помешал Трампу добиться большего по Украине
Президент США Дональд Трамп добился бы большего в переговорах по Украине, если бы не помехи со стороны его предшественника Джо Байдена и стран ЕС, заявил... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T07:08:00+03:00
2025-07-27T07:08:00+03:00
в мире
украина
дональд трамп
петер сийярто
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ООН, 27 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп добился бы большего в переговорах по Украине, если бы не помехи со стороны его предшественника Джо Байдена и стран ЕС, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью РИА Новости. "Если бы бывший президент Байден и если бы европейские лидеры не препятствовали мирным усилиям президента Трампа в последние полгода, он мог бы добиться гораздо большего успеха по сравнению с нынешней ситуацией", - сказал Сийярто. Он отметил, что европейские и американские лидеры, препятствовавшие усилиям президента Трампа, несут очень большую ответственность за то, что происходит на поле боя.
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в мире, украина, дональд трамп, петер сийярто, джо байден
В мире, Украина, Дональд Трамп, Петер Сийярто, Джо Байден
Сийярто рассказал, кто помешал Трампу добиться большего по Украине

Сийярто: Трамп мог добиться большего по Украине, если бы не Байден и ЕС

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПетер Сийярто
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Петер Сийярто. Архивное фото
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ООН, 27 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп добился бы большего в переговорах по Украине, если бы не помехи со стороны его предшественника Джо Байдена и стран ЕС, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью РИА Новости.
"Если бы бывший президент Байден и если бы европейские лидеры не препятствовали мирным усилиям президента Трампа в последние полгода, он мог бы добиться гораздо большего успеха по сравнению с нынешней ситуацией", - сказал Сийярто.
Он отметил, что европейские и американские лидеры, препятствовавшие усилиям президента Трампа, несут очень большую ответственность за то, что происходит на поле боя.
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
Венгрия призывала к перемирию на Украине с начала конфликта, заявил Сийярто
04:06
 
В миреУкраинаДональд ТрампПетер СийяртоДжо Байден
 
 
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