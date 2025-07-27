В Сирии назвали сроки выборов в парламент
ЦИК Сирии: парламентские выборы могут состояться между 15 и 20 сентября
© AP Photo / Ghaith AlsayedВ Дамаске
© AP Photo / Ghaith Alsayed
В Дамаске. Архивное фото
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КАИР, 27 июл - РИА Новости. Выборы в Народный совет (парламент) Сирии могут состояться в период между 15 и 20 сентября, заявил глава верховной комиссии по выборам Мухаммед Таха аль-Ахмед.
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"Ожидается, что избирательный процесс по выборам членов Народного совета состоится между 15 и 20 сентября", - сказал аль-Ахмед сирийскому госагентству SANA.
По его словам, число мест в сирийском парламенте может достигнуть 210.
Предыдущие выборы в парламент Сирии состоялись 15 июля 2024 года, когда пост президента страны еще занимал Башар Асад. В конце января 2025 года Народный совет был распущен новыми сирийскими властями.
В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.
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