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В Саратове обследуют последние подъезды дома, где взорвался газ
В Саратове обследуют последние подъезды дома, где взорвался газ - РИА Новости, 27.07.2025
В Саратове обследуют последние подъезды дома, где взорвался газ
Эксперты в понедельник приступят к обследованию конструкций последних двух подъездов многоквартирного дома в Саратове, где в результате взрыва газа погибли семь РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T20:16:00+03:00
2025-07-27T20:16:00+03:00
2025-07-27T20:16:00+03:00
происшествия
саратов
россия
роман бусаргин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв газа в многоэтажке в саратове
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САРАТОВ, 27 июл - РИА Новости. Эксперты в понедельник приступят к обследованию конструкций последних двух подъездов многоквартирного дома в Саратове, где в результате взрыва газа погибли семь человек, сообщил губернатор Роман Бусаргин. МЧС России в пятницу сообщило о разрушении углового (пятого) подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Изначально сообщалось о трех погибших, позже их число увеличилось до семи, включая ребенка. В регионе введен режим ЧС. Разбор завалов продолжается. По данным главка МЧС, за помощью к медикам обратились 16 человек. Прокуратура начала проверку по факту взрыва газа в доме. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В главке МЧС отметили, что с субботы жители смогли вернуться в свои квартиры в первом, втором и третьем подъездах дома. "С завтрашнего дня эксперты приступят к обследованию состояния конструкций четвертого и пятого подъездов дома", - написал Бусаргин в Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, саратов, россия, роман бусаргин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в многоэтажке в саратове
Происшествия, Саратов, Россия, Роман Бусаргин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв газа в многоэтажке в Саратове
В Саратове обследуют последние подъезды дома, где взорвался газ
Последние два подъезда дома в Саратове, где взорвался газ, обследуют завтра