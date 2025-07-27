https://ria.ru/20250727/saratov-2031789966.html

В Саратове обследуют последние подъезды дома, где взорвался газ

В Саратове обследуют последние подъезды дома, где взорвался газ - РИА Новости, 27.07.2025

В Саратове обследуют последние подъезды дома, где взорвался газ

Эксперты в понедельник приступят к обследованию конструкций последних двух подъездов многоквартирного дома в Саратове, где в результате взрыва газа погибли семь РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T20:16:00+03:00

2025-07-27T20:16:00+03:00

2025-07-27T20:16:00+03:00

происшествия

саратов

россия

роман бусаргин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв газа в многоэтажке в саратове

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031458185_0:38:2527:1459_1920x0_80_0_0_5a5f0ed1acc95b952d462ce2a0851ea5.jpg

САРАТОВ, 27 июл - РИА Новости. Эксперты в понедельник приступят к обследованию конструкций последних двух подъездов многоквартирного дома в Саратове, где в результате взрыва газа погибли семь человек, сообщил губернатор Роман Бусаргин. МЧС России в пятницу сообщило о разрушении углового (пятого) подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Изначально сообщалось о трех погибших, позже их число увеличилось до семи, включая ребенка. В регионе введен режим ЧС. Разбор завалов продолжается. По данным главка МЧС, за помощью к медикам обратились 16 человек. Прокуратура начала проверку по факту взрыва газа в доме. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В главке МЧС отметили, что с субботы жители смогли вернуться в свои квартиры в первом, втором и третьем подъездах дома. "С завтрашнего дня эксперты приступят к обследованию состояния конструкций четвертого и пятого подъездов дома", - написал Бусаргин в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250727/saratov-2031712780.html

саратов

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, саратов, россия, роман бусаргин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в многоэтажке в саратове