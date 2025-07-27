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В Саратове девять человек остаются в ПВР после взрыва газа - РИА Новости, 27.07.2025
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10:58 27.07.2025
https://ria.ru/20250727/saratov-2031712128.html
В Саратове девять человек остаются в ПВР после взрыва газа
В Саратове девять человек остаются в ПВР после взрыва газа - РИА Новости, 27.07.2025
В Саратове девять человек остаются в ПВР после взрыва газа
Девять человек остаются в пункте временного размещения (ПВР) после взрыва газа в многоквартирном доме в Саратове, сообщил губернатор Роман Бусаргин. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T10:58:00+03:00
2025-07-27T10:58:00+03:00
происшествия
саратов
россия
роман бусаргин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САРАТОВ, 27 июл - РИА Новости. Девять человек остаются в пункте временного размещения (ПВР) после взрыва газа в многоквартирном доме в Саратове, сообщил губернатор Роман Бусаргин. МЧС России в пятницу сообщило о разрушении углового (пятого) подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Изначально сообщалось о троих погибших, позже их число увеличилось до семи, включая ребенка. В регионе введен режим ЧС. Разбор завалов продолжается. По данным главка МЧС, за помощью к медикам обратились 16 человек, судьба еще четырех, включая ребенка, остается неизвестной. Прокуратура начала проверку по факту взрыва газа в доме. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. "Продолжают работу пункты размещения граждан с организацией горячего питания. По состоянию на сегодняшнее утро там находятся 9 человек. Готовы незамедлительно предоставить места для всех желающих", - написал Бусаргин в Telegram-канале.
саратов
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Работа специалистов по разбору завалов в Саратове
Поисково-спасательные работы на месте частичного обрушения дома в Саратове будут продолжаться и ночью, сообщил губернатор. На видео корреспондента РИА Новости – работа специалистов по разбору завалов, идущая сейчас.
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происшествия, саратов, россия, роман бусаргин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео
Происшествия, Саратов, Россия, Роман Бусаргин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Саратове девять человек остаются в ПВР после взрыва газа
САРАТОВ, 27 июл - РИА Новости. Девять человек остаются в пункте временного размещения (ПВР) после взрыва газа в многоквартирном доме в Саратове, сообщил губернатор Роман Бусаргин.
2025-07-27T10:58
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В Саратове девять человек остаются в ПВР после взрыва газа

В Саратове девять человек остаются в ПВР после взрыва газа в многоэтажке

© РИА Новости / Ирина Фенина | Перейти в медиабанкПоследствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове
Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости / Ирина Фенина
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Последствия взрыва бытового газа в подъезде 10-этажного жилого дома в Саратове
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САРАТОВ, 27 июл - РИА Новости. Девять человек остаются в пункте временного размещения (ПВР) после взрыва газа в многоквартирном доме в Саратове, сообщил губернатор Роман Бусаргин.
МЧС России в пятницу сообщило о разрушении углового (пятого) подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Изначально сообщалось о троих погибших, позже их число увеличилось до семи, включая ребенка. В регионе введен режим ЧС. Разбор завалов продолжается. По данным главка МЧС, за помощью к медикам обратились 16 человек, судьба еще четырех, включая ребенка, остается неизвестной. Прокуратура начала проверку по факту взрыва газа в доме. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
"Продолжают работу пункты размещения граждан с организацией горячего питания. По состоянию на сегодняшнее утро там находятся 9 человек. Готовы незамедлительно предоставить места для всех желающих", - написал Бусаргин в Telegram-канале.
 
ПроисшествияСаратовРоссияРоман БусаргинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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