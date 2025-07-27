https://ria.ru/20250727/saratov-2031694632.html
Три подъезда поврежденной многоэтажке в Саратове открыты для жителей
Три подъезда поврежденной многоэтажке в Саратове открыты для жителей - РИА Новости, 27.07.2025
Три подъезда поврежденной многоэтажке в Саратове открыты для жителей
Доступ в квартиры трех из пяти подъездов многоквартирного дома в Саратове, где в результате взрыва газа погибли семь человек, открыт для жителей, сообщили в... РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T08:14:00+03:00
2025-07-27T08:14:00+03:00
2025-07-27T08:20:00+03:00
происшествия
саратов
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САРАТОВ, 27 июл - РИА Новости. Доступ в квартиры трех из пяти подъездов многоквартирного дома в Саратове, где в результате взрыва газа погибли семь человек, открыт для жителей, сообщили в региональном главке МЧС.МЧС России в пятницу сообщило о разрушении углового (пятого) подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Изначально сообщалось о троих погибших, позже их число увеличилось до семи, включая ребенка. В регионе введен режим ЧС. Разбор завалов продолжается. По данным главка МЧС, за помощью к медикам обратились 16 человек, судьба еще четырех, включая ребенка, остается неизвестной. Прокуратура начала проверку по факту взрыва газа в доме. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Глава города Михаил Исаев сообщил, что эксперты признали безопасным нахождение жителей в квартирах первых трех подъездов дома, подача воды и электричества обеспечена."Где есть угроза, нет (не пропускают - ред.). Блинова, дом 2, в пятый и четвертый подъезд не пропускают", - сказали журналистам в пресс-службе главка, отвечая на вопрос, пускают ли жителей обратно в неповрежденные квартиры."В другие подъезды дома - да", - добавили в главке, отвечая на уточняющий в вопрос, разрешено ли жителям входить в квартиры в других подъездах.В ведомстве отметили, что поисково-спасательные работы продолжаются.
https://ria.ru/20250726/saratov-2031654539.html
саратов
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Работа специалистов по разбору завалов в Саратове
Поисково-спасательные работы на месте частичного обрушения дома в Саратове будут продолжаться и ночью, сообщил губернатор. На видео корреспондента РИА Новости – работа специалистов по разбору завалов, идущая сейчас.
2025-07-27T08:14
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, саратов
Три подъезда поврежденной многоэтажке в Саратове открыты для жителей
Три из пяти подъездов поврежденного взрывом дома в Саратове открыты для жителей
САРАТОВ, 27 июл - РИА Новости. Доступ в квартиры трех из пяти подъездов многоквартирного дома в Саратове, где в результате взрыва газа погибли семь человек, открыт для жителей, сообщили в региональном главке МЧС.
МЧС России
в пятницу сообщило о разрушении углового (пятого) подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове
. Изначально сообщалось о троих погибших, позже их число увеличилось до семи, включая ребенка. В регионе введен режим ЧС. Разбор завалов продолжается. По данным главка МЧС, за помощью к медикам обратились 16 человек, судьба еще четырех, включая ребенка, остается неизвестной. Прокуратура начала проверку по факту взрыва газа в доме. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Глава города Михаил Исаев
сообщил, что эксперты признали безопасным нахождение жителей в квартирах первых трех подъездов дома, подача воды и электричества обеспечена.
"Где есть угроза, нет (не пропускают - ред.). Блинова, дом 2, в пятый и четвертый подъезд не пропускают", - сказали журналистам в пресс-службе главка, отвечая на вопрос, пускают ли жителей обратно в неповрежденные квартиры.
"В другие подъезды дома - да", - добавили в главке, отвечая на уточняющий в вопрос, разрешено ли жителям входить в квартиры в других подъездах.
В ведомстве отметили, что поисково-спасательные работы продолжаются.