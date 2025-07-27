https://ria.ru/20250727/saratov-2031694632.html

Три подъезда поврежденной многоэтажке в Саратове открыты для жителей

Три подъезда поврежденной многоэтажке в Саратове открыты для жителей - РИА Новости, 27.07.2025

Три подъезда поврежденной многоэтажке в Саратове открыты для жителей

Доступ в квартиры трех из пяти подъездов многоквартирного дома в Саратове, где в результате взрыва газа погибли семь человек, открыт для жителей, сообщили в... РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T08:14:00+03:00

2025-07-27T08:14:00+03:00

2025-07-27T08:20:00+03:00

происшествия

саратов

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САРАТОВ, 27 июл - РИА Новости. Доступ в квартиры трех из пяти подъездов многоквартирного дома в Саратове, где в результате взрыва газа погибли семь человек, открыт для жителей, сообщили в региональном главке МЧС.МЧС России в пятницу сообщило о разрушении углового (пятого) подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Изначально сообщалось о троих погибших, позже их число увеличилось до семи, включая ребенка. В регионе введен режим ЧС. Разбор завалов продолжается. По данным главка МЧС, за помощью к медикам обратились 16 человек, судьба еще четырех, включая ребенка, остается неизвестной. Прокуратура начала проверку по факту взрыва газа в доме. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Глава города Михаил Исаев сообщил, что эксперты признали безопасным нахождение жителей в квартирах первых трех подъездов дома, подача воды и электричества обеспечена."Где есть угроза, нет (не пропускают - ред.). Блинова, дом 2, в пятый и четвертый подъезд не пропускают", - сказали журналистам в пресс-службе главка, отвечая на вопрос, пускают ли жителей обратно в неповрежденные квартиры."В другие подъезды дома - да", - добавили в главке, отвечая на уточняющий в вопрос, разрешено ли жителям входить в квартиры в других подъездах.В ведомстве отметили, что поисково-спасательные работы продолжаются.

https://ria.ru/20250726/saratov-2031654539.html

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Работа специалистов по разбору завалов в Саратове Поисково-спасательные работы на месте частичного обрушения дома в Саратове будут продолжаться и ночью, сообщил губернатор. На видео корреспондента РИА Новости – работа специалистов по разбору завалов, идущая сейчас. 2025-07-27T08:14 true PT0M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, саратов