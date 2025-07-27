https://ria.ru/20250727/raspisanie-2031720987.html

"Победа" корректирует расписание из-за ограничений в Петербурге

"Победа" корректирует расписание из-за ограничений в Петербурге - РИА Новости, 27.07.2025

"Победа" корректирует расписание из-за ограничений в Петербурге

Авиакомпания "Победа" корректирует расписание полётов в связи с ограничением воздушного пространства Петербурга, сообщила компания. РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T12:21:00+03:00

2025-07-27T12:21:00+03:00

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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Авиакомпания "Победа" корректирует расписание полётов в связи с ограничением воздушного пространства Петербурга, сообщила компания."В связи с введением 27 июля временного ограничения на использование воздушного пространства в аэропорту Санкт-Петербурга "Победа" корректируют расписание полётов. На данный момент часть рейсов задержаны или вынужденно отменены", - говорится в сообщении.Все задействованные службы авиакомпании и аэропорта работают в усиленном режиме для минимизации изменений расписания, обеспечения информирования и обслуживания клиентов на время ожидания в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ и стандартами авиакомпании.

https://ria.ru/20250723/aeroport-2030795733.html

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