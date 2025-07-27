https://ria.ru/20250727/pulkovo-2031749194.html

В "Пулково" после снятия ограничений приняли 38 рейсов

В "Пулково" после снятия ограничений приняли 38 рейсов - РИА Новости, 27.07.2025

В "Пулково" после снятия ограничений приняли 38 рейсов

После снятия ограничений в петербургском аэропорту "Пулково" принято 38 и отправлено 34 рейса, сообщила компания "Воздушные ворота Северной столицы" (оператор... РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T15:23:00+03:00

2025-07-27T15:23:00+03:00

2025-07-27T15:23:00+03:00

пулково (аэропорт)

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. После снятия ограничений в петербургском аэропорту "Пулково" принято 38 и отправлено 34 рейса, сообщила компания "Воздушные ворота Северной столицы" (оператор аэропорта). "По состоянию на 14.30: из 24 рейсов, перенаправленных на запасные аэродромы, осталось принять 12. Статистика после снятия ограничений: принято рейсов - 38, отправлено рейсов - 34", говорится в сообщении. Компания уточняет, что аэропорт продолжает комплекс мероприятий по полному восстановлению регулярного расписания полётов. Оперативные службы работают в усиленном режиме для скорейшей нормализации работы аэропорта.

https://ria.ru/20250727/sapsan-2031747197.html

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пулково (аэропорт), россия