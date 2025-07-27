https://ria.ru/20250727/pulkovo-2031731366.html
В "Пулково" после снятия ограничений приняли и отправили по 13 рейсов
В "Пулково" после снятия ограничений приняли и отправили по 13 рейсов - РИА Новости, 27.07.2025
В "Пулково" после снятия ограничений приняли и отправили по 13 рейсов
После снятия ограничений в аэропорту "Пулково" принято и отправлено по 13 рейсов, сообщила авиагавань. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T13:28:00+03:00
2025-07-27T13:28:00+03:00
2025-07-27T13:28:00+03:00
пулково (аэропорт)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. После снятия ограничений в аэропорту "Пулково" принято и отправлено по 13 рейсов, сообщила авиагавань. "После открытия воздушного пространства принято и отправлено по 13 рейсов. В настоящее время идет активная подготовка самолётов к вылету, пассажиры направляются на посадку. Ситуация в терминале нормализуется, аэропорт работает в штатном режиме" - говорится в публикации Telegram-канала аэропорта. Отмечается, что "Пулково" совместно с авиакомпаниями активно работает над стабилизацией расписания. Ограничения воздушного пространства действовали более пяти часов. Операционные службы аэропорта переведены на усиленный режим работы.
https://ria.ru/20250727/raspisanie-2031720987.html
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пулково (аэропорт), россия
Пулково (аэропорт), Россия
В "Пулково" после снятия ограничений приняли и отправили по 13 рейсов
После снятия ограничений в аэропорту "Пулково" приняли и отправили по 13 рейсов