https://ria.ru/20250727/pulkovo-2031714232.html
В "Пулково" 57 рейсов задерживаются из-за ограничений
В "Пулково" 57 рейсов задерживаются из-за ограничений - РИА Новости, 27.07.2025
В "Пулково" 57 рейсов задерживаются из-за ограничений
В аэропорту "Пулково" из-за ранее вводившихся ограничений задержаны на вылет 57 рейсов, 22 направлены на запасные аэродромы, сообщила авиагавань. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T11:20:00+03:00
2025-07-27T11:20:00+03:00
2025-07-27T11:28:00+03:00
пулково (аэропорт)
артем кореняко
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. В аэропорту "Пулково" из-за ранее вводившихся ограничений задержаны на вылет 57 рейсов, 22 направлены на запасные аэродромы, сообщила авиагавань."На текущий момент на запасные аэродромы направлено 22 рейса, 57 задержаны на вылет", - сообщается в Telegram-канале аэропорт.Ранее официальный представитель Росавиации Артем Кореняко сообщал, что утром в воскресенье в "Пулково" введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов. В настоящее время аэропорт открыт для вылета воздушных судов.
https://ria.ru/20250723/aeroport-2030795733.html
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пулково (аэропорт), артем кореняко, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Пулково (аэропорт), Артем Кореняко, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В "Пулково" 57 рейсов задерживаются из-за ограничений
В "Пулково" 57 рейсов задерживаются из-за ограничений на вылет