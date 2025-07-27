https://ria.ru/20250727/pulkovo-2031714232.html

В "Пулково" 57 рейсов задерживаются из-за ограничений

В "Пулково" 57 рейсов задерживаются из-за ограничений - РИА Новости, 27.07.2025

В "Пулково" 57 рейсов задерживаются из-за ограничений

В аэропорту "Пулково" из-за ранее вводившихся ограничений задержаны на вылет 57 рейсов, 22 направлены на запасные аэродромы, сообщила авиагавань. РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T11:20:00+03:00

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пулково (аэропорт)

артем кореняко

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл - РИА Новости. В аэропорту "Пулково" из-за ранее вводившихся ограничений задержаны на вылет 57 рейсов, 22 направлены на запасные аэродромы, сообщила авиагавань."На текущий момент на запасные аэродромы направлено 22 рейса, 57 задержаны на вылет", - сообщается в Telegram-канале аэропорт.Ранее официальный представитель Росавиации Артем Кореняко сообщал, что утром в воскресенье в "Пулково" введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов. В настоящее время аэропорт открыт для вылета воздушных судов.

https://ria.ru/20250723/aeroport-2030795733.html

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2025

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пулково (аэропорт), артем кореняко, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)