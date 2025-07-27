Рейтинг@Mail.ru
Польские железнодорожники проведут масштабную акцию протеста - РИА Новости, 27.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:49 27.07.2025 (обновлено: 23:50 27.07.2025)
https://ria.ru/20250727/protest-2031812608.html
Польские железнодорожники проведут масштабную акцию протеста
Польские железнодорожники проведут масштабную акцию протеста - РИА Новости, 27.07.2025
Польские железнодорожники проведут масштабную акцию протеста
Профсоюз железнодорожников Польши проведет в понедельник акции протеста, сообщает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 27.07.2025
2025-07-27T18:49:00+03:00
2025-07-27T23:50:00+03:00
в мире
польша
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154763/11/1547631172_0:101:1200:776_1920x0_80_0_0_176e4dcee6596836eb407515ec3ce1e9.jpg
ВАРШАВА, 27 июл - РИА Новости. Профсоюз железнодорожников Польши проведет в понедельник акции протеста, сообщает радиостанция RMF FM. "Профсоюз объявил акцию протеста, которая начнется уже в понедельник, 28 июля", - говорится в сообщении. Уточняется, что в рамках своего протеста железнодорожники заблокируют автомобильные дороги. "Мы выйдем на дороги с 10 до 14 часов. Мы появимся в десятке мест по всей Польше", - цитирует радиостанция представителя профсоюза машинистов Лешека Митека. Уточняется, что основные претензии железнодорожников заключаются в "отсутствии государственной поддержки железных дорог, высоких тарифах на доступ к инфраструктуре и самой дорогой электроэнергии в ЕС". По данным радиостанции, акции протеста пройдут в Мазовецком, Куявско-Поморском, Подляском, Малопольском, Силезском, Великопольском и других воеводствах Польши.
https://ria.ru/20250103/varshava-1992421427.html
https://ria.ru/20250719/demonstratsiya-2030141772.html
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154763/11/1547631172_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_3f96c60e497854be2ecc5264c80d318e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, евросоюз
В мире, Польша, Евросоюз
Польские железнодорожники проведут масштабную акцию протеста

RMF FM: профсоюз железнодорожников Польши проведет в понедельник акции протеста

CC0 / ubahnverleih / Поезд Польского концерна PESA
Поезд Польского концерна PESA - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
CC0 / ubahnverleih /
Поезд Польского концерна PESA. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАРШАВА, 27 июл - РИА Новости. Профсоюз железнодорожников Польши проведет в понедельник акции протеста, сообщает радиостанция RMF FM.
«
"Профсоюз объявил акцию протеста, которая начнется уже в понедельник, 28 июля", - говорится в сообщении.
Акция протеста польских фермеров - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
В Варшаве фермеры проводят акцию протеста
3 января, 16:38
Уточняется, что в рамках своего протеста железнодорожники заблокируют автомобильные дороги.
«
"Мы выйдем на дороги с 10 до 14 часов. Мы появимся в десятке мест по всей Польше", - цитирует радиостанция представителя профсоюза машинистов Лешека Митека.
Уточняется, что основные претензии железнодорожников заключаются в "отсутствии государственной поддержки железных дорог, высоких тарифах на доступ к инфраструктуре и самой дорогой электроэнергии в ЕС".
По данным радиостанции, акции протеста пройдут в Мазовецком, Куявско-Поморском, Подляском, Малопольском, Силезском, Великопольском и других воеводствах Польши.
Мужчина с флагом Польши - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
В Польше проходят демонстрации в поддержку и против мигрантов
19 июля, 13:44
 
В миреПольшаЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала