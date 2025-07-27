https://ria.ru/20250727/protest-2031812608.html

Польские железнодорожники проведут масштабную акцию протеста

Польские железнодорожники проведут масштабную акцию протеста - РИА Новости, 27.07.2025

Польские железнодорожники проведут масштабную акцию протеста

Профсоюз железнодорожников Польши проведет в понедельник акции протеста, сообщает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 27.07.2025

2025-07-27T18:49:00+03:00

2025-07-27T18:49:00+03:00

2025-07-27T23:50:00+03:00

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ВАРШАВА, 27 июл - РИА Новости. Профсоюз железнодорожников Польши проведет в понедельник акции протеста, сообщает радиостанция RMF FM. "Профсоюз объявил акцию протеста, которая начнется уже в понедельник, 28 июля", - говорится в сообщении. Уточняется, что в рамках своего протеста железнодорожники заблокируют автомобильные дороги. "Мы выйдем на дороги с 10 до 14 часов. Мы появимся в десятке мест по всей Польше", - цитирует радиостанция представителя профсоюза машинистов Лешека Митека. Уточняется, что основные претензии железнодорожников заключаются в "отсутствии государственной поддержки железных дорог, высоких тарифах на доступ к инфраструктуре и самой дорогой электроэнергии в ЕС". По данным радиостанции, акции протеста пройдут в Мазовецком, Куявско-Поморском, Подляском, Малопольском, Силезском, Великопольском и других воеводствах Польши.

https://ria.ru/20250103/varshava-1992421427.html

https://ria.ru/20250719/demonstratsiya-2030141772.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, польша, евросоюз